CENERENTOLA/ Su Rai 1 il film con Lily James e Richard Madden (oggi, 5 gennaio 2018)

Cenerentola, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Lily James, Richard Madden e Cate Blanchett, alla regia Kenneth Branagh. La trama del film nel dettaglio.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film fantasy in prima serata su Rai 1

NEL CAST LILY JAMES

Il film Cenerentola va in onda su Rai 1 oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 21.20. Una pellicola realizzata nel 2015 che è stata tratta dalla celebre fiaba omonima che ha fatto sognare grandi e piccini di ogni epoca. La pellicola, remake in live action del film d'animazione del 1950 della Disney, è stata diretta dal regista Kenneth Branagh, che ha più volte ricevuto nomination agli Oscar sia in veste di attore che di regista. A vestire i panni della protagonista, Ella, è Lily James, attrice americana che ha raggiunto il successo internazionale proprio grazie a questo personaggio ed in virtù della sua partecipazione alla serie televisiva Downton Abbey. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CENERENTOLA, LA TRAMA DEL FILM

Il padre di Ella muore nel corso dei suoi tanti viaggi di lavoro, lasciando la fanciulla in balia della sua perfida matrigna, Lady Tremaine. Dopo aver perso tutti i suoi averi, la donna licenzia la servitù, trasformando la povera Ella in una serva. La fanciulla, nonostante la situazione avversa, continua a mostrarsi gentile e di animo buono nei confronti di chiunque. Un giorno, riesce a fuggire, inoltrandosi nella foresta che circonda l'abitazione di Lady Tremaine. In quell'occasione, conosce il Principe Azzurro che non rivela la sua vera identità ad Ella. Il giovane si innamora perdutamente della fanciulla e pur di riuscire a rivederla decide di estendere l'invito per il ballo che si terrà a palazzo, anche alle servitù. La sera del grande ballo Ella si prepara indossando un abito meraviglioso in grado di risaltare la sua bellezza. In tutta risposta, Lady Tremaine e le sue perfide figlie distruggono l'abito della fanciulla, costringendola a rimanere a casa. Poco dopo, Ella incontra la fata madrina che con uno strepitoso incantesimo le permette di prendere parte al ballo, a patto che torni a casa entro la mezzanotte. Pur non riconoscendola (per via dell'incantesimo), il principe azzurro resta incantato da Ella che però, fugge via poco prima della mezzanotte perdendo una scarpetta. Pur di trovare la donna di cui si è follemente innamorato, il principe decide di far indossare la scarpa a tutte le fanciulle del villaggio, fino a trovare la sua amata. Nel frattempo Lady Tramaine ha scoperto che Ella ha preso parte al ballo e che la scarpetta appartiene proprio a lei. Nel tentativo di combinare un matrimonio d'interessi tra una delle sua figlie ed il principe, stringe un patto con il Gran Duca e fa rinchiudere la povera Ella all'interno di una torre...

