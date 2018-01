CHE PASTICCIO, BRIDGET JONES!/ Su Canale 5 il film con Renée Zellweger (oggi, 5 gennaio 2018)

Che pasticcio, Bridget Jones!, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant, alla regia Beeban Kidron. Il dettaglio.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Canale 5

NEL CAST RENEE ZELLWEGER

Il film Che pasticcio, Bridget Jones! va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 23.10. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Beeban Kidron e rappresenta il secondo capitolo della saga cinematografica dedicata a Bridget Jones, personaggio letterario nato dalla penna della scrittrice americana Helen Fielding. La trama del film si discosta di molto dalla narrazione del libro e la versione finale distribuita nei cinema europei presenta notevoli differenza rispetto a quella americana. Il sequel di Che pasticcio, Bridget Jones!, Bridget Jones's Baby, è stato distribuito nei cinema di tutto il mondo nel 2016. Il cast di attori protagonisti è rimasto praticamente invariato rispetto al primo capitolo e conta sulle magistrali intrerpretazioni di Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant. Ma ecco la divertente trama del film nel dettaglio.

CHE PASTICCIO, BRIDGET JONES!, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia col descrivere ciò che è accaduto a Bridget nelle settimane successive al finale del primo capitolo. La relazione con Mark sembra andare a gonfie vele ma la sua ingenuità ed infinita goffaggine rischiano di rovinare tutto. Una mattina, mentre Mark è in riunione, rivela inavvertitamente ed in viva voce alcuni particolari piccanti della loro notte precedente trascorsa assieme. Nel frattempo anche la sua carriera sembra andare alla grande. Dopo aver girato un curioso spot pubblicitario in cui si getta in un porcile con un paracadute, il suo capo le propone la conduzione di una rubrica televisiva. L'indomani Bridget si trova a cena con alcuni suoi colleghi, una di questi (soprannominata col nome di Medusa) le rivela di aver avvistato il suo Mark in compagnia di un'altra donna. In preda ad una folle gelosia, Bridget torna di corsa a casa per poi scoprire che il suo amato è semplicemente impegnato in una riunione di lavoro. Tra i due è crisi nera ma poco dopo, riescono a fare la pace con Mark che invita Bridget (quest'ultima crede ingenuamente che l'uomo voglia chiederle di sposarla) a trascorrere assieme un fine settimana in montagna. Poco dopo una nuova crisi di gelosia (Bridgette crede che Mark la tradisca con Rebecca) spinge la donna a lasciare il suo fidanzato, mentre scopre che i suoi genitori sono in procinto di sposarsi. Nel frattempo, Bridget, vola per lavoro in Thailandia assieme al suo collega Daniel. Prima che tra i due possa nascere qualcosa, la donna decide di tornare a casa e tentare di sistemare le cose con Mark, scoprendo che in realtà Rebecca è innamorata di lei. Nel finale Bridget e Mark tornano assieme ed i genitori della donna convolano a nozze.

