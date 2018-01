CLAUDIA GERINI E ANDREA PRETI/ Paparazzati insieme a Sanremo, il rapporto a gonfie vele

Gli attori Claudia Gerini e Andrea Preti sono stati fotografati insieme a Sanremo. Le foto scattate dai paparazzi sono state pubblicate dal settimanale Vero.

05 gennaio 2018 Fabio Morasca

Claudia Gerini e Andrea Preti a Sanremo (Vero, dal Web)

Claudia Gerini e Andrea Preti sono stati paparazzati insieme a Sanremo. Le foto in questione sono state pubblicate dal settimanale Vero. L'attrice romana e il modello e attore nato a Copenaghen sono stati fotografati durante una passeggiata nella "città dei fiori" che, a breve, ospiterà la nuova edizione del Festival di Sanremo condotta da Claudio Baglioni. La storia d'amore tra l'attrice, nota recentemente per aver preso parte a Suburra - La Serie, e l'attore e modello, conosciuto soprattutto per aver partecipato all'undicesima edizione de L'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5, va tranquillamente avanti senza dar cenno di crisi. Claudia Gerini e Andrea Preti, precisamente, avevano ufficializzato la loro relazione durante l'estate scorsa. La notizia, ovviamente, ha generato molta inevitabile curiosità soprattutto a causa della differenza d'età tra i due: Claudia Gerini, infatti, ha 46 anni mentre Preti ne ha 29.

CLAUDIA GERINI E LA DIFFERENZA D'ETA'

Non è la prima volta che la Gerini e il suo fidanzato vengono paparazzati a Sanremo. La coppia, infatti, verso la metà di dicembre scorso, venne paparazzata durante una passeggiata in bicicletta per le strade del comune ligure. In quell'occasione, Claudia Gerini si trovava a Sanremo per condurre la serata Sarà Sanremo, andata in onda su Rai 1 e condotta insieme a Federico Russo, durante la quale sono stati annunciati ufficialmente i cantanti in gara per la prossima edizione del Festival. Durante la scorsa estate, invece, Claudia Gerini e Andrea Preti passarono le prime vacanze da innamorati a Ibiza, in Spagna. Riguardo il suo fidanzato, Claudia Gerini, in passato, ha manifestato un po' di fastidio circa le attenzioni che questa storia sta suscitando, ovviamente sempre per il "problema" della differenza d'età. Queste sono state le dichiarazioni rilasciate a Vanity Fair: "In questo Paese, se Luigino ha 30 anni più di Francesca, nessuno dice niente. Se Francesca ha 3 anni in più di Luigino, tutti lo sottolineano".

