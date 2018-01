COBRA/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone e Brigitte Nielsen (oggi, 5 gennaio 2018)

Cobra, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen e Reni Santoni, alla regia George Pan Cosmatos. Il dettaglio della trama.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Il film Cobra va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 21,10. Il soggetto della pellicola d'azione è stato tratto dal romanzo di Paula Gosling dal titolo Facile preda. La pellicola cinematografica è stata diretta nel 1986 da George Pan Cosmatos ed interpretata da Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson, Art LaFleur, Val Avery e Brian Thompson. La protagonista femminile del film è Brigitte Nielsone, interprete di origini danesi ma che ha vissuto per lungo tempo in Italia. Nel corso della sua carriera, oltre che sul set di Cobra, l'attrice ha già collaborato con Sylvester Stallone nel film Rocky IV. Altre pellicole cinematografiche a cui ha partecipato sono poi Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II, Il giorno del giudizio e Paparazzi. Ha anche interpretato il ruolo della Strega Nera nella serie tv anni 90 Fantaghirò. Ma ecco la trama delf ilm nel dettaglio.

COBRA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il tenente Marion Cobretti (detto Cobra), è un agente della squadra Zombie, specializzato nella cattura di criminali affetti da disturbi psicotici. La sua prossima missione ha come obiettivo la messa in sicurezza di un gruppo di ostaggi fatti prigionieri da una gruppo criminale noto col nome di belve della notte. Uno di loro, mostra il proprio volto all'avvenente modella Ingrid che riesce a fuggire dalla prigionia. La donna si trasforma in un testimone da eliminare e Cobra assume l'incarico di proteggerla. Mentre Ingrid è ricoverata in ospedale per i gravi traumi subiti nel corso del sequestro, un membro del gruppo criminale riesce a localizzarla ma, nel momento esatto in cui tenta di uccidere la donna, Cobra interviene neutralizzando il suo attacco. Nel tentativo di salvaguardare l'incolumità della modella, Cobra decidere di nascondersi insieme alla donna in un piccolo motel fuori dal centro cittadino ed i due finiscono per innamorarsi. Purtroppo però, un fidato collaboratore di Cobretti si rivela essere uno spietato informatore della banda delle belve. Avvisati dalla loro talpa, i criminali accerchieranno i due protagonisti che, in seguito ad una rocambolesca sparatoria, riusciranno a fuggire. Nel finale l'agente Cobretti riesce ad annientare l'intera banda, compreso l'agente infedele.

