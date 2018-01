COSE NOSTRE - MALAVITA/ Su Rai Movie il film con Robert De Niro (oggi, 5 gennaio 2018)

Cose nostre, malavita, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Robert De Niro e Michelle Pfeiffer, alla regia Luc Besson. La trama del film nel dettaglio.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ROBERT DE NIRO

Il film Cose nostre - Malavita va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata sceneggiata e diretta da un grande regista come Luc Besson. Il film ha tratto ispirazione dall'opera romanzata omonima scritta da Tonino Benacquista, noto scrittore francese di origini italiane. Il cast di Cose nostre-malavita, presenta un cast di attori stellare con grandissimi nomi del cinema d'oltre Oceano, come Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Dianna Agron, John D'Leo e Tommy Lee Jones. Dianna Agron, che nel film interpreta il personaggio di Bella Blake, è un'attrice americana resa celebre dalla serie tv Glee, in cui vestiva i panni di Quinn. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COSE NOSTRE - MALAVITA, LA TRAMA DEL FILM

La famiglia di Giovanni Manzoni vive sotto copertura grazie al programma di protezione testimoni posto in essere dal FBI. Giovanni è infatti un ex boss mafioso che ha deciso di tradire la sua famiglia malavitosa. Da quel momento lui, sua moglie ed i suoi due figli vivono sotto scorta. Nel frattempo il potente Don Lucchese ha messo in atto una spietata caccia all'uomo per rintracciare ed uccidere l'intera famiglia Manzoni. Dopo aver dato nell'occhio con comportamenti decisamente sopra le righe, i Manzoni vengono trasferiti in Normandia, dove diventano la famiglia Blake. Ma come al solito le loro attitudini violente e mafiose iniziano pian piano a riaffiorare. Giovanni tenta di integrarsi fingendosi uno scrittore ed abbozzando un libro autobiografico sulla sua intera esistenza. L'agente del FBI incaricato di proteggere la famiglia dell'uomo si mostra contrario alla decisione dell'ex boss, sottolineando la pericolosità del suo gesto. Nel frattempo, Don Lucchese scopre il nascondiglio dei Manzoni ed invia un commando di esecuzione nel piccolo paesino della Normandia. Nel finale Giovanni e la sua famiglia riescono ad annientare la gang di Don Lucchese, fuggendo via e lasciandosi il passato alle spalle.

© Riproduzione Riservata.