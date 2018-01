Carolyn Smith/ Dalla foto in ospedale con la flebo agli impegni professionali

05 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Carolyn Smith

Carolyn Smith, la ballerina professionista, giudice di Ballando con le stelle, nei giorni scorsi ha spaventato i fans pubblicando una foto in cui è in ospedale con la flebo al braccio. Un’immagine che ha rapidamente fatto il giro del web sollevando dubbi sul suo stato di salute. Carolyn Smith, infatti, ha combattuto contro un tumore e i fans hanno temuto che ci potesse essere una ricaduta. Fortunatamente non è così. A rassicurare tutti è stata la stessa Carolyn spiegando che è stata colpita da bronchite cronica asmatica e laringite acuta, aggiungendo il rassicurante “nulla di serio” e di essere pronta per tornare operativa. Dal profilo social, infatti, è evidente come la Smith sia subito tornata a lavoro. La ballerina, infatti, pubblica foto e video delle manifestazioni di ballo a cui partecipa insieme agli altri maestri di Ballando con le stelle, attirando sempre più fans. Una vera forza della natura, dunque, che non sta ferma un attimo.

CAROLYN SMITH, IL SORRISO E’ LA SUA FORZA

Sin da quando ha scoperto di avere un tumore, Carolyn Smith non si è mai arresa e ha combattuto la sua battaglia più importante con tutte le sue forze. Dopo diversi cicli di chemioterapia, Carolyn Smith ha rialzato la testa e ha sempre lavorato. Nonostante la malattia, infatti, ha sempre presenziato alle puntate di Ballando con le stelle regalando ai fans il suo splendido sorriso. “Un giorno senza sorriso è un giorno perso! Sorrido e non mollo mai”, ha scritto pochi giorni fa sui social la Smith che del sorriso ha fatto la sua arma principale. Sempre impegnata, dunque, la Smith non getta la spugna e i fans non fanno altro che sostenerla ed incoraggiarla a non arrendersi mai. Da parte sua, Carolyn invita tutte le donne che si trovano a combattere una battaglia a tirare fuori la forza e il coraggio.

