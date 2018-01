Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Amicizia profonda tra l'ex ciclista e Jeremias

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l'ex ciclista sempre più felice accanto alla modella argentina con l'amicizia con Jeremias che è sempre più profonda.

Non conosce crisi la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip 2017, non solo è sempre più unita e innamorata ma fa anche progetti importanti per il futuro. Nonostante il matrimonio sia ancora lontano, anche se l’anello che Cecilia sfoggia da qualche giorno ha scatenato il gossip, la cicogna potrebbe arrivare molto prima. La modella argentina non nasconde il desiderio di voler diventare mamma e, dopo aver fatto le prove con il nipote Santiago e aver incontrato Ignazio, sente che il momento per realizzare il suo sogno è sempre più vicino. La coppia trascorre così tantissimo tempo insieme e, pur non essendo andati a convivere ufficialmente, la nuova casa di Milano della Rodriguez è diventata il nido d’amore dei due piccioncini. Dopo poco più di due mesi dall’inizio del loro amore, dunque, Cecilia e Ignazio stupiranno presto tutti con un grande annuncio?

L’AMICIZIA TRA IGNAZIO E JEREMIAS RODRIGUEZ

Oltre ad aver conquistato il cuore di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser ha fatto breccia su tutta la famiglia Rodriguez. Con Belen e Andrea Iannone ha subito instaurato un bel rapporto così come i genitori di Cecilia mentre l’amicizia con Jeremias, nata nella casa più spiata d’Italia, non solo continua ma sta diventando sempre più importante. Sotto l’ultima foto pubblicata dall’ex ciclista, infatti, è spuntato il commento di Jeremias che dimostra il bel rapporto che c’è tra i due. Dopo aver mostrato i suoi pettorali, Ignazio ha scritto: “Entrato #macho uscito #nacho”. “Uguale a me cognato” – ha commentato Jeremias che ha poi ricevuto la risposta di Ignazio – “Domani primo allenamento per il padrone”. Tantissimi, poi, i commenti dei fans che apprezzano sempre di più la bellezza fisica dell’ex ciclista. “Mamma mia che statua”, “Ammazza che bono”, “Da paura!! Complimenti alla mamma!! Beata la Chechu!!”, “Sei illegale!”, si legge sui social.

