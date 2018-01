Christian De Sica, oggi compie 67 anni / Un compleanno festeggiato tra successi e critiche

Christian De Sica compie gli anni: oggi 5 dicembre 2018, l'artista festeggia 67 anni tra musica, cinema e televisione, ecco tutti i suoi successi e le critiche.

05 gennaio 2018 Valentina Gambino

Christian De Sica compie gli anni

Christian De Sica compie oggi 67 anni. Il poliedrico artista è in un momento molto felice per la sua carriera artistica. Ed infatti, il suo CD Merry Christian sta andando molto bene ed ha allietato le giornate di moltissimi estimatori. “Un prodotto - come ha avuto modo di dire lo stesso attore - nato in famiglia, che spero trasmetta a tutti questa sensazione di calore”. Il protagonista di molti cinepanettoni, intervistato in esclusiva su Sky Cinema Uno, ha anche aggiunto: “comprare questo CD può essere un bel regalo divertente e non rappresenta sicuramente, parola sua, una “sola’ perché io canto bene”. Il suo disco è davvero nato in famiglia ed infatti, vede la collaborazione al pianoforte di Riccardo Biseo, a lungo collaboratore nelle colonne sonore del fratello Manuel De Sica, e del figlio Brando alla regia del videoclip di Jingle Bells. Dopo i successi musicali, nella giornata di oggi l’artista festeggia anche il suo compleanno, tra l’affetto dei fan.

Christian De Sica compie gli anni: successi e critiche

Figlio d’arte, (Vittorio De Sica è suo padre e l’attrice spagnola Marìa Mercader sua madre) De Sica inizia molto presto la sua interessante carriera d’attore. In altrettanto poco tempo, grazie ai cinepanettoni, conquista la popolarità e viene apprezzato da un pubblico molto vasto di persone. Spesso in coppia con Massimo Boldi, sono andati avanti al cinema fino al 2005. Tra i due poi, il rapporto si è incrinato fino alla separazione artistica. L’attore, ama molto anche la televisione ecco perché, da alcuni anni lo ritroviamo nella giuria di Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera Rai condotto da Carlo Conti. Quali saranno i prossimi impegni per il 2018? Nel frattempo, il re dei cinepanettoni proprio di recente ha avuto modo di dire la sua sul film diretto da Paolo Ruffini e così, intervistato tra le pagine del settimanale Chi, senza peli sulla lingua ha affermato: "Aurelio (De Laurentiis, ndr) neanche ci ha avvertito, dopo 32 anni poteva dircelo. Io non ho neanche visto il film perché è proprio una sciocchezza, quegli spezzoni si possono vedere gratis su Youtube".

