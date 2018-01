DRAGONHEART/ Su Italia 1 il film con Dennis Quaid e David Thewlis (oggi, 5 gennaio 2018)

Dragonheart, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Dennis Quaid, David Thewlis e Pete Postlethwaite, alla regia Rob Choen. La trama del film nel dettaglio.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film fantasy nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST DENNIS QUAID

Il film Dragonheart va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 15,00. Una pellicola fantasy che è stata diretta da Rob Choen nel 1996 ed è stata interpretata da Dennis Quaid, David Thewlis, Pete Postlethwaite, Dina Meyer, Jason Isaacs e Brian Thompson. Dragonheart è il primo di una serie composta da quattro film. Gli ultimi tre non sono però stati distribuiti attraverso il canale cinematografico ma pensati come direct to video. Nella versione originale i personaggi di Re Artù e Drago sono stati doppiati rispettivamente da John Gielgud e Sean Connery. David Thewlis, che in Dragonheart interpreta il personaggio di Re Enion, è un attore inglese noto per i suoi ruoli in The Zero Theorem - Tutto è vanità, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 e Harry Potter e il principe mezzosangue. Nel 2017 è entrato a far parte della serie tv Fargo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DRAGONHEART, LA TRAMA DEL FILM FANTASY

La storia inizia con il giovane Enion che assiste suo malgrado alla morte del padre, tiranno senza scrupoli di un piccolo regno. Il giovane, poco dopo, viene colpito al cuore da una donna misteriosa. Le sue condizioni sembrano disperate ma Enion non ha intenzione di arrendersi e con l'aiuto di Bowen si fa trasportare all'interno di una caverna. Dopo aver pronunciato un antica formula, la figura di un maestoso drago si palesa d'innanzi agli occhi di Enion e Bowen. La madre del giovane, Eyslin, implora il drago affinché salvi suo figlio, sottolineando l'enorme differenza tra il giovane re ed il suo defunto padre. Mosso a compassione e fiducioso delle parole di Eyslin, il drago salva il giovane, donandogli una parte del suo cuore. Ma al contrario di ogni aspettativa, Enion si rivela un sovrano ben più malvagio del padre. Bowen è convinto che l'intervento del drago abbia reso il suo pupillo una persona spregevole malvagia. Passano dodici anni e la tirannia di Enion imperversa sull'intera regione, mentre Bowen ha deciso di dedicare la sua esistenza a cacciare i draghi, per vendicarsi dell'esemplare che ha corrotto l'animo di Enion. Suo malgrado, finisce per stringere amicizia con Draco, l'ultimo esemplare di drago rimasto sulla terra, col quale inizia ad inscenare delle vere e proprie truffe, fingendo di salvare gli ignari popolani dagli attacchi del mansueto animale.

