DRAMMA DELLA GELOSIA, TUTTI I PARTICOLARI IN CRONACA/ Su Rai Movie il film con Monica Vitti (oggi, 5 gennaio)

Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Marcello Mastroianni e Monica Vitti, alla regia Ettore Scolo.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST MARCELLO MASTROIANNI

Il film Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 23.00. La pellicola è una delle opere di maggior successo diretta dal grande regista italiano Ettore Scola, che annovera nel suo cast personalità di spicco del panorama cinematografico italiano del calibro di Marcello Mastroianni, Monica Vitti e Giancarlo Giannini. Marcello Mastroianni, che nel film interpreta Oreste Nardi, è considerato uno degli attori italiani più influenti del cinema italiano di tutti i tempi. Scomparso nel 1996, la sua carriera artistica è iniziata nel 1937 con il film Marionette, diretto da Carmine Gallone. Celebri sono le sue interpretazioni in pellicole come Correva l'anno di grazia 1870, Scipione detto anche l'Africano, Oggi, domani, dopodomani, Il papavero è anche un fiore e Block-notes di un regista. L'intera trama del film narra le vicende legate ad un processo giudiziario, le cui cause saranno rivelate solo nel finale.

DRAMMA DELLA GELOSIA, TUTTI I PARTICOLARI IN CRONACA, LA TRAMA DEL FILM

Oreste è un pittore edile romano sposato con Antonia, donna austera e molto più anziana di lui. In occasione di una manifestazione politica, Oreste conosce la bella ed affascinante Adelaide. Tra i due nasce fin da subito un incredibile feeling che sfocia irrimediabilmente in una relazione ricca di passione. Quando Antonia scopre il tradimento, si reca da Adelaide e tra le due nasce un accesso battibecco che sfocia poi in rissa. Poco dopo, Oreste presenta la bella Adelaide al suo amico Nello che si innamora perdutamente della fioraia, che sempre ricambiare i suoi sentimenti. La donna, confusa ed innamorata di entrambi, decide di farla finita tentando il suicidio. Dopo essere miracolosamente sopravvissuta, Adelaide decide di dire addio sia a Nello che ad Oreste, gettandosi tra le braccia di un macellaio romano, per poi tornare sui suoi passi e scegliere di sposare Nello. Oreste, preso dallo sconforto, vive un'esistenza da vagabondo e sembra aver perso il senno della ragione e in un acceso litigio con Nello finisce per ferire a morte la sua amata. Il processo col quale ha inizio il film vede proprio Oreste sul banco degli imputati. L'uomo viene condannato ad una pena detentiva di sette anni, scontati i quali tornerà a vivere in strada.

