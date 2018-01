Damiano Carrara/ L’anno del pasticcere, avrà un programma tutto suo? (Junior Bake Off Italia)

Damiano Carrara, il pasticcere italiano ha fatto impazzire tutti, ecco perché dopo Bake Off Italia, si apriranno per lui le porte della televisione: che programma farà?

05 gennaio 2018 Valentina Gambino

Il 2017 è stato sicuramente l'anno di Damiano Carrara. Il giovane pasticcere, ha conquistato tutti per la simpatia e la solarità. Anche il suo aspetto fisico però, ha giocato un ruolo molto importante ed infatti, tutte le donne sono pazze di lui. Prima di Bake Off Italia infatti, del giovane Carrara si conosceva ben poco. Quando è approdato su Real Time al fianco di Ernst Knam e Clelia d'Onofrio, tutti sono letteralmente impazziti per il nuovo giudice che ha preso il posto di Antonio Martino (altro belloccio non da poco...). Gli spin-off dedicati alla pasticceria amatoriale, andranno avanti fino al termine di questo mese e poi, quasi sicuramente il buon Damiano potrebbe ufficialmente sbarcare in Italia con qualche nuova proposta televisiva. Del resto, il suo obiettivo era proprio questo: far conoscere la sua arte anche nel paese che gli ha regalato i natali. Appare quindi innegabile che Damiano, non è affatto il classico bello che non balla ed anzi, il suo carattere estremamente cordiale lo avvicina ancor di più alle persone comuni.

Damiano Carrara, cosa farà dopo Bake Off?

Anche stasera Damiano Carrara sarà tra i protagonisti indiscussi di Bake Off Junior Italia, la gara che vede ai fornelli i più piccoli alle prese con la pasticceria amatoriale cercando di non combinare troppi guai. “Fin da giovane, sono stato meno precoce in questo di mio fratello, che ha iniziato ad impastare a 14 anni, ma sicuramente la cucina è sempre stato una cosa di famiglia. E poi a parte qualche breve esperienza, ho sempre lavorato nel mondo della ristorazione, in locali e ristoranti”, ha raccontato Damiano ai microfoni di Dailynews24. Poi ha confessato che l'America gli ha regalato notevoli soddisfazioni sotto il punto di vista imprenditoriale anche perché l'Italia invece, si presenta un paese limitato riguardo questo aspetto: "L’America è un paese che se lavori duro e metti tutto te stesso in un progetto, come abbiamo fatto io e mio fratello, alla fine vieni premiato. Ci sono anche molte opportunità. In Italia a volte si cerca l’America, ma forse si dovrebbe un po’ più esaltare l’italianità, perché non siamo secondi a nessuno". A questo punto, le estimatrici si chiedono in quale programma potranno rivedere Damiano dopo Bake Off…

