Daniele Bossari e Mara Venier/ Opinionisti Isola dei Famosi 2018, “bocciato” Signorini

Daniele Bossari e Mara Venier ricopriranno il ruolo di opinionisti nella nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Sarà la scelta giusta per il programma? Bossari la vera scommessa

05 gennaio 2018 Fabio Morasca

Daniele Bossari opinionista dell'Isola (Web)

Secondo un'indiscrezione pubblicata sul settimanale Oggi, Daniele Bossari ricoprirà il ruolo di opinionista nel corso della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi che andrà in onda, in prima serata su Canale 5, a partire dal prossimo 22 gennaio. Stando a questo rumor, il fresco vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip affiancherà in questo ruolo Mara Venier, già opinionista in passato del reality show condotto da Alessia Marcuzzi e, nelle ultime stagioni televisive, giudice del talent show di Canale 5, Tu sì que vales. L'indiscrezione di Giuseppe Candela rivela che le trattative per portare Daniele Bossari all'interno dello studio de L'Isola dei Famosi sono praticamente al termine. Fino a pochissimo tempo fa, Daniele Bossari era stato anche in ballottaggio per ricoprire il ruolo di inviato in Honduras per quest'edizione de L'Isola dei Famosi ma, alla fine, la scelta della produzione è ricaduta su Stefano De Martino, ballerino professionista di Amici.

DANIELE BOSSARI AL POSTO DI ALFONSO SIGNORINI, UNA SCELTA AZZECCATA

La scelta di puntare ancora su Daniele Bossari per quanto riguarda questa nuova stagione di reality show targati Mediaset può dirsi azzeccata. Il conduttore di Mistero e di tantissimi altri programmi, infatti, ha vinto il Grande Fratello Vip, avendo la meglio su personaggi molto favoriti alla vigilia (Luca Onestini e Giulia De Lellis di Uomini e Donne in primis), mostrando un lato inedito di sé (soprattutto quando ha parlato del suo difficile momento segnato anche alla dipendenza dall'alcol) e chiedendo in diretta alla sua compagna, Filippa Lagerback, di sposarlo. Il pubblico televisivo, quindi, è affezionato a Bossari e "sfruttare" questo periodo positivo del conduttore anche per L'Isola dei Famosi è una scelta intelligente. Bossari, con la sua calma e i suoi modi di fare molto "zen" può far benissimo da contraltare alla più vulcanica e spumeggiante, e soprattutto imprevendibile (la sua gaffe della decima edizione, quando ha svelato a tutti i concorrenti l'esistenza di un'altra Isola, è entrata nella memoria del programma) Mara Venier.

