ENRICO MONTESANO/ Video, il ricordo di Lando Fiorini: "una volta lo misi in mutande..." (Ieri e Oggi)

Video, l'attore romano Enrico Montesano racconta un simpatico aneddoto vissuto con il cantante Lando Fiorini, di simpatie calcistiche opposte alle sue.

05 gennaio 2018 Francesco Agostini

Enrico Montesano (web)

Enrico Montesano sarà ospite all'interno del programma televisivo Ieri e Oggi e, come sempre, renderà l'atmosfera carica di simpatia e allegria. Il romano è oramai attivissimo sul piccolo schermo, visto che da poco ha terminato la sua avventura come giudice su Tale e Quale Show. Recentemente Enrico Montesano ha raccontato un simpatico aneddoto riguardante lui e Lando Fiorini, cantante romano storico della Città Eterna, canore di ballate e stornelli, ovviamente il tutto in dialetto stretto. Come è noto, Enrico Montesano è un tifoso della Società Sportiva Lazio, la prima squadra della Capitale in ordine cronologico, in netta opposizione a Lando Fiorini che, invece, era un tifoso della Roma (purtroppo Lando Fiorini è scomparso poco tempo fa). I due, prima di un derby calcistico, decisero di scommettere su chi avrebbe vinto, mettendo in palio una punizione severa: lo sconfitto avrebbe dovuto compiere tre giri in mutande della statua di Garibaldi al Gianicolo, un luogo di Roma da cui si ha una vista splendida della città. In quella occasione a Montesano andò bene: la Lazo vinse e toccò a Fiorini adempiere al voto fatto...

VITA PRIVATA

LA vita privata di Enrico Montesano è stata piuttosto turbolenta e ricca di movimento, il che significa che nel corso degli anni i giornali rosa hanno avuto parecchio da fare con lui. Montesano, infatti, ha la bellezza di 6 figli da ben tre donne diverse; un turbine di emozioni, quindi, e una famiglia allargata (parecchio allargata) non proprio semplice da gestire, anzi. La prima compagna di Enrico Montesano ha vissuto una lunghissima relazione con lui, anche se l'attore romano nonl'ha mai portata all'altare. Con questa donna, di nome Marina e di professione stilista, il tifosissimo della Lazio ha avuto il suo primo figlio Mattia. Dopo la relazione con Marina, Montesano ha finalmente deciso di dire il fatidico sì con Tamara, un'altra delle donne importanti della sua vita. Da questa unione sono nati 3 figli: Tommaso, Oliver e Lavinia. Anche con Tamara, purtroppo, la relazione non ha avuto una grandissima durata e il matrimonio è finito. Ma il secondo matrimonio è dietro l'angolo e con Teresa pronuncia una seconda volta il sì. Con quest'ultima donna arrivano altri due figli: Michele Enrico e Marco Valerio.

TANTI ACCIACCHI

Enrico Montesano ha raccontato al giornale Ok-salute.it che da diverso tempo soffre di alcuni dolori fisici. Tra i tanti di cui soffre ci sono soprattutto quelli inerenti al pollice verso e all'artrite. Ecco cosa ha raccontato Enrico Montesano riguardo alla sua salute: "Purtroppo dopo che passi i quarant'anni gli acciacchi iniziano a farsi sentire e non ti abbandonano più. Poi io sono un tipo molto sportivo e quindi pago tutta una serie di infortuni che mi sono capitati facendo sport. Una distorsione sui campi di calcetto, qualche frattura capitatami sugli sci... alla fine si sommano e danno dei bei dolori. Io comunque la penso come il mio medico di famiglia, il dottor Tellini. Lui era molto chiaro e ti diceva le cose come stanno: 'Dopo una certa età i doloretti compaiono e non puoi fare altro che sopportarli, almeno finché ne sei capace.' Io la penso come lui." In ogni caso anche se di doloretti Enrico Montesano ne ha tanti, il romano non sembra soffrirne: continua a lavorare come se niente fosse ed è ancora oggi una presenza fissa del nostropalinsesto televisivo.

