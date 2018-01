Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati/ La frase profetica: “Lasciarla mi costerebbe troppo”

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono separati, la frase profetica dell'imprenditore ai microfoni de La Zanzara, ecco cosa aveva detto e perché hanno firmato il 24 dicembre.

05 gennaio 2018 Valentina Gambino

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono inevitabilmente (ancora) al centro del gossip. Dopo aver ufficializzato la separazione, l’imprenditore e la showgirl sono finiti nella lente d’ingrandimento di settimanali e riviste che si occupano di cronaca rosa. Lo scorso maggio 2017, Mister Billionaire, intervistato ai microfoni de La Zanzara di Radio 24, aveva messo a tacere le voci che lo volevano in rotta di collisione con la sua dolce metà: "Separarmi da Elisabetta? No, mi costerebbe troppo". Mai dichiarazioni furono più premonitrici come in questo caso. Ecco perché, dopo aver ufficializzato la rottura, si sono fatti i conti in tasca alla coppia: quanto costerà questo divorzio? La showgirl infatti, terrà anche degli appartamenti e varie partecipazioni in diverse società. Tra le altre indiscrezioni degne di nota, si è venuto a sapere anche il perché della data per la firma dagli avvocati lo scorso 24 dicembre. C’è stato un motivo particolare? Ebbene, la risposta è rigorosamente sì!

Gregoraci-Briatore: ecco perché hanno firmato il 24 dicembre

Sul perché della firma il 24 dicembre, ha indagato prontamente il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. In base a ciò che riporta la nota rivista, pare che Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci abbiano ufficializzato la rottura proprio alla Vigilia per definire le questioni connesse alla gestione del figlio, il piccolo Nathan Falco. Secondo il giornale in uscita ogni mercoledì mattina con il nuovo numero, infatti, i due erano separati già da qualche tempo, ma a intervalli regolari discutevano ampiamente sul figlio: con chi deve stare durante gli avvenimenti importanti? E proprio perché l’imprenditore voleva andare col piccolo a Malindi per Capodanno, hanno voluto aggiustare l’intera vicenda anche da un punto di vista prettamente legale. In sintesi, il piccolo Nathan Falco - come hanno dimostrato diversi video condivisi anche sui social - ha passato Capodanno con papà (e Natale invece, con la sua mamma). Quali saranno le prossime feste? Pasqua con papà e pasquetta con la mamma? Vedremo!

© Riproduzione Riservata.