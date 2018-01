FRANCESCA FIALDINI E MARCO LIORNI/ Tensione tra i conduttori de La Vita in diretta? I dispetti e le gelosie

Secondo il settimanale Spy, ci sarebbe tensione tra Francesca Fialdini e Marco Liorni, i due conduttori de La vita in diretta, programma in onda su Rai 1.

05 gennaio 2018 Fabio Morasca

Tensione tra Francesca Fialdini e Marco Liorni? (Web)

Non correrebbero buoni rapporti tra Francesca Fialdini e Marco Liorni, i due conduttori de La vita in diretta, il contenitore pomeridiano in onda su Rai 1. L'indiscrezione è stata pubblicata dal settimanale Spy. Stando a questo rumor, ci sarebbe tensione tra la conduttrice 37enne e il giornalista e conduttore 52enne e un rapporto praticamente inesistente al di fuori dello studio televisivo. La Fialdini e Liorni farebbero fatica addirittura a lavorare a stretto contatto. Il settimanale Spy, inoltre, aggiunge ulteriori dettagli la presunta maretta in corso tra i due conduttori: secondo la rivista, la Fialdini e Liorni controllerebbero addirittura i minuti riguardanti gli spazi che vengono loro concessi e comunicherebbero tra loro soltanto attraverso gli autori che fanno ovviamente da tramite. Il settimanale Spy, per descrivere la situazione che si è venuta a creare, non utilizza giri di parole: "I due conduttori non si sopportano".

I PRESUNTI MOTIVI DEI RAPPORTI TESI

Ma cosa ci sarebbe alla base dei rapporti tesi tra Francesca Fialdini e Marco Liorni? Fermo restando che si tratta sempre di un'indiscrezione e non c'è nulla di confermato (tantomeno ci sarà), il nervosismo tra i due conduttori sarebbe causato dalla presunta gelosia di Marco Liorni nei confronti della sua collega. La carriera in Rai di Francesca Fialdini, infatti, è in costante crescita: alla conduttrice, recentemente, sono state affidate le quattro puntate dell'edizione 2017 dello Zecchino D'Oro e, stando ad ulteriori indiscrezioni, la Fialdini potrebbe essere scelta a breve per sostituire Cristina Parodi, conduttrice dell'edizione in corso di Domenica In, che sta registrando bassi ascolti all'Auditel. Non ci resta che attendere l'eventuale replica di Marco Liorni a questa indiscrezione. Ricordiamo che il giornalista e conduttore ha saltato le prime puntate dell'anno de La vita in diretta a causa di problemi di salute.

