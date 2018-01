Fedez e Chiara Ferragni/ Dall'ironia della bolletta del gas non pagata al prezzo dell'anello

Fedez e Chiara Ferragni sempre al centro dei pettegolezzi: dalla bolletta del gas non pagata al prezzo dell'anello di fidanzamento, la coppia non smette di stupire.

05 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni, dopo aver trascorso il Natale e il Capodanno in Italia, sono volati a Los Angeles dove resteranno fino alla nascita del bambino. Il piccolo Leone dovrebbe nascere in primavera e la coppia ha deciso di accogliere il frutto del loro amore a Los Angeles. Nella Città degli Angeli, Fedez e chiara Ferragni, al loro arrivo, non hanno avuto l’accoglienza che si aspettavano ricevendo, al contrario, una brutta sorpresa. A causa del mancato pagamento di una bolletta del gas, Fedez e Chiara Ferragni si sono ritrovati senza acqua calda, costretti a doversi trasferire in albergo per una doccia. Una piccola disavventura che non ha creato problemi alla coppia che, tuttavia, è finita nel mirino dei followers che, sui social, si sono letteralmente scatenati con battute ironiche. C’è, infatti, chi si è offerto di fare un bonifico alla fashion blogger più famosa d’Italia e chi, invece, ha esortato la Ferragni ad appuntarsi le scadenze delle bollette. In ogni caso, la coppia sembra aver già risolto il problema.

IL COSTO DELL’ANELLO DI CHIARA FERRAGNI

Fedez e Chiara Ferragni, tuttavia, sono finiti nel mirino dei fans anche per un altro motivo. Offrendo ai suoi followers il riassunto del 2017, il rapper ha involontariamente svelato il prezzo dell’anello che ha donato a Chiara Ferragni quando le ha chiesto di sposarlo. Per rendere felice la madre del figlio, Fedez ha speso la bellezza di 262.550 dollari. I fans avevano ipotizzato sin dal primo momento che l’anello sfoggiato dalla Frragni costasse una fortuna e Fedez non ha fatto altro che confermarlo. Quello che, però, si chiedono i fans: il prezzo è stato svelato davvero per errore o per puro piacere personale? La coppia d’oro del mondo dello show business, dunque, continua ad essere al centro di pettegolezzi in attesa dell’arrivo di Leone che, sicuramente, ruberà la scena ai genitori.

