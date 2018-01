Giulia De Lellis/ Video, il divertente siparietto con Andrea Damante conquista i fans

Giulia De Lellis, il video del divertente siparietto con Andrea Damante, andato in scena in montagna durante la loro vacanza, sta letteralmente conquistando i fans.

05 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis sempre più idolo dei fans. La bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha conquistato una parte di pubblico che prima non la seguiva. Bella, spigliata e determinata, la De Lellis, pur essendo giovanissima ha dimostrato di avere un carattere forte e di essere sicura di ciò che desidera nella vita. Dopo l’addio al reality, si è tuffata a capofitto nella sua vita. Niente serate per Giulia che si sta concentrando su un progetto professionale a cui tiene molto e che vedrà la luce molto presto. Appassionata di moda, lancerà una linea tutta sua? I troppi impegni, finora, non le hanno permesso di partecipare ai programmi televisivi. Giulia, infatti, ha presenziato solo a Verissimo rinunciando a trasmissioni come Pomeriggio Cinque e Domenica Live di cui è anche stata opinionista. A chi non rinuncia, però, è Andrea Damante con cui fa coppia fissa da più di un anno e mezzo.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE, IL SIPARIETTO IN MONTAGNA

L’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante procede a gonfie vele. Sempre più uniti e innamorati, i due piccioncini si sono concessi una piccola vacanza in montagna. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno scelto di trascorrere qualche giorno ad Ortisei da cui hanno condiviso un divertente video che sta spopolando sui social. “Quando ti proponi per un passaggio e non pensi a quelle che potrebbero essere le conseguenze...”, si legge nella didascalia che accompagna il filmato pubblicato da Andrea Damante. Non volendo sciare e avendo paura di provarci, Giulia De Lellis decide di fare una piccola prova sulle spalle del fidanzato. Andrea, così, ha dovuto sciare con Giulia sulle sue spalle che, nel filmato, saluta i followers e dice: "Io non capisco a che serve imparare a sciare se puoi attaccarti sulle spalle del tuo fidanzato ed è più bello”.

