Gran Galà del Ghiaccio 2018/ Stasera su Italia 1 con Carolina Kostner ed i campioni mondiali (5 gennaio)

Gran Galà del Ghiaccio 2018, stasera su Italia 1 i grandi campioni mondiali del pattinaggio artistico, compresa Carolina Kostner, ecco le sue parole durante una recente intervista.

05 gennaio 2018 Valentina Gambino

Stasera, venerdì 5 gennaio 2018, quasi alla fine delle vacanze natalizie, andrà in onda su Italia 1 il Gran Galà del Ghiaccio. Uno spettacolo di pura danza e magia appassionerà il prime time con acrobazie da parte dei più grandi campioni di ghiaccio del mondo. Un evento che sicuramente farà emozionare gli estimatori dell’incantevole disciplina sportiva. Proprio Suzuki ha voluto festeggiare il 2018 con i grandi campioni del pattinaggio internazionale. La casa automobilistica giapponese è main partner del Golden Skate Awards, il Gran Galà del Ghiaccio di Courmayeur che la rete giovane di Mediaset proporrà nuovamente anche questa sera. Una grandissima occasione per rivedere le toccanti esibizioni di Carolina Kostner e degli altri protagonisti dell'esibizione. Dallo svizzero Sthephan Lambiel, argento olimpico a Torino 2006 e due volte campione del Mondo nel 2005 e 2006, alla russa Liza Tuktamisheva, campionessa del Mondo e campionessa Europea nel 2015. L'atmosfera dell’intera serata si preannuncia magica e gioiosa grazie anche alla presenza del coro Gospel Sunshine, che interpreterà i più celebri pezzi natalizi accompagnando le varie esibizioni.

Le emozionanti parole di Carolina Kostner

La grande magia delle star mondiali dei pattini, allieteranno la prima serata di Italia 1 danzando sul ghiaccio per i telespettatori da casa. L’emozionante manifestazione ha fatto tappa a Courmayeur per la prima volta lo scorso 29 dicembre. Dalle 18 del pomeriggio infatti, il Mountain sport center ha ospitato i grandi nomi della disciplina: l’italiana campionessa del mondo Carolina Kostner, lo svizzero plurimedagliato Stéphane Lambiel e tanti altri. Proprio la Kostner, recentemente intervistata per il Corriere della Sera, ha parlato dei dolori e le gioie della sua bellissima professione. La pattinatrice, ha affermato di voler continuare fin quando le piacerà, così come le ha suggerito qualcuno di molto caro: “Quando il dolore sarà più grande del piacere ringrazia con un inchino e saluta”, afferma riportando le parole della sua mamma. Oggi la sportiva sembra essere rinata, tanto da svelare: “Mi stacco da terra. Giro tre volte. Atterro su un piede. Se cado, pazienza”.

