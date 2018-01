IERI E OGGI/ Anticipazioni prima puntata: Carlo Conti intervista Enrico Montesano e Rita Pavone

Nella prima puntata della nuova edizione di Ieri e Oggi, programma in onda su Rai 3, Carlo Conti intervisterà Enrico Montesano e Rita Pavone.

La prima puntata di Ieri e Oggi (Sito ufficiale Rai)

Ieri e Oggi è il nuovo programma condotto da Carlo Conti che andrà in onda su Rai 3, a partire da questa sera, venerdì 5 gennaio 2018, in seconda serata. Questa nuova edizione di Ieri e Oggi sarà composta da cinque puntate. Il programma tornerà in onda a ben cinquant'anni dalla messa in onda della prima puntata che venne trasmessa precisamente il 21 novembre 1967, sul Secondo Canale, alle ore 22.15. Ieri e Oggi è stato il primo programma che ha utilizzato la memoria televisiva come nuova forma di intrattenimento, dando il via ad una lunga serie di programmi simili e inventando, sostanzialmente, un nuovo linguaggio televisivo. L'idea originaria del programma appartiene a Leone Mancini e Lino Procacci ed era la seguente: i personaggi dello spettacolo parlavano del loro passato attraverso una serie di filmati di repertorio, per poi arrivare a parlare anche del loro presente.

GLI OSPITI SARANNO ENRICO MONTESANO E RITA PAVONE

Carlo Conti, con la conduzione di questo programma, diventerà l'erede di tutti coloro che l'hanno condotto in passato ossia Lelio Luttazzi, Arnoldo Foà, Mike Bongiorno e Luciano Salce. I protagonisti della prima puntata della nuova edizione di Ieri e Oggi saranno Enrico Montesano e Rita Pavone. L'attore romano, negli ultimi anni, ha lavorato insieme a Carlo Conti nel talent show per vip, Tale e Quale Show, per il quale ha ricoperto il ruolo di giudice. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha parlato di questa sua nuova avventura televisiva con queste dichiarazioni: "È un programma che festeggia 50 anni di vita e io mi diverto a riportarlo in tv semplicemente per il gusto di farlo, senza l’angoscia degli ascolti del giorno dopo. Vorrei fare un buon prodotto, cercando di raccontare la televisione del passato". Nella seconda puntata, i protagonisti intervistati da Carlo Conti saranno Iva Zanicchi e Carlo Verdone.

