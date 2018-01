IL BISBETICO DOMATO/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano (oggi, 5 gennaio 2018)

Il bisbetico domato, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Ornella Muti, Pippo Santonastaso, alla regia Franco Castallano e Giuseppe Moccia.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ADRIANO CELENTANO

Il film Il bisbetico domato va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 23.15. Una pellicola che è stata diretta nel 1980 dal duo di registi formato da Franco Castallano e Giuseppe Moccia e interpretata da Adriano Celentano, Ornella Muti, Pippo Santonastaso, Jimmy il Fenomeno, Milly Carlucci, Nicola De Buono e Marco Columbro. L'intera trama ha tratto ispirazione dall'opera di William Shakespeare nota come La bisbetica domata, donandogli un tocco comico ed allegro. Adriano Celentano, che nel film interpreta il personaggio protagonista di Elia Codogno, è uno degli artisti italiani più amati e stimati nel nostro Paese. Noto showman e cantautore, la sua attività di attore cinematografico negli ani 70 e 80 l'ha visto protagonista di pellicole come Bluff - Storia di truffe e di imbroglioni, Segni particolari: bellissimo e Joan Lui - Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì. Celentano è stato diretto da Franco Castallano e Giuseppe Moccia in diversi film, come Innamorato pazzo e Zio Adolfo in arte Führer. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL BISBETICO DOMATO, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è il giovane Elia Codugno, contadino di professione che vive nel piccolo borgo di Rovignano. L'uomo, conduce un'esistenza solitaria e monotona, poco avvezza al contatto con gli altri ed in particolar modo con le donne che, Elia considera una vera e propria minaccia per la quiete dell'uomo. L'unica donna a far parte della sua vita è Mamy, la sua governante che ha tentato più volte, invano, di trovare moglie ad Elia. Puntualmente, però, il carattere poco accomodante dell'uomo fa fuggire via ogni possibile pretendente. Un giorno, approda alla fattoria di Elia la giovane ed affascinante Lisa. La donna verrà ospitata per alcuni giorni nell'abitazione del contadino a causa di un guasto della sua automobile. Nonostante i modi poco gentili e lusinghieri di Elia, Lisa finirà per innamorarsi dell'uomo arrivando al punto di tradire l'uomo che è in procinto di sposare. Nel finale i due convoleranno a nozze, con Elia che finalmente permetterà ad una donna di fare breccia nel suo cuore.

