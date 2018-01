IL SAPORE DEL SUCCESSO/ Su Rai 3 il film con Bradley Cooper (oggi, 5 gennaio 2018)

Il sapore del successo, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Bradley Cooper, Sienna Miller e Riccardo Scamarcio, alla regia Steven Knight. Il dettaglio.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST BRADLEY COOPER

Il film Il sapore del successo va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola che vede allla regia Steven Knight e tra gli attori protagonisti del film troviamo anche Riccardo Scamarcio, interpete italiano noto per essere apparso in Scusa ma ti chiamo amore e Tre metri sopra al cielo. Ne Il sapore del successo, Scamarcio affianca grandi nomi del cinema statunitense del calibro di Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl e Matthew Rhys. Originariamente il titolo del film avrebbe dovuto essere Chef. Tuttavia la produzione cambiò idea in corso d'opera per evitare di generare confusione con un pellicola omonima diretta da Jon Favreau. Il titolo finale nella versione americana è Brunt. Ma vediamo aesso la trama del film nel dettaglio.

IL SAPORE DEL SUCCESSO, LA TRAMA DEL FILM

Adam è un giovane e promettente chef americano approdato in Francia. Qui, a Parigi, ha aperto uno straordinario ristorante che in pochissimo tempo è riuscito ad aggiudicarsi ben due stelle Michelin. A poco a poco il successo sembra però scemare, gettando Adam in uno stato di profondo sconforto. Dopo essersi rifugiato in droga ed alcol, il giovane è costretto a chiudere il ristorante. Torna a casa, a New Orleans, dove per vivere svolge lavoretti umili e mal pagati seppur in ambito culinario. Improvvisamente, dopo tre ani, capisce di doversi rimboccare le maniche e tornare a seguire il proprio sogno. E così si reca a Londra, dove grazie all'aiuto del suo vecchio amico Tony apre un nuovo ristorante, avvalendosi di una squadra di chef di livello internazionale. La strada sarà lunga e tortuosa, con Adam costretto a fronteggiare la sua dipendenza dall'alcol e ad affrontare il suo acerrimo nemico Reece, chef che nel frattempo è riuscito ad accaparrarsi la terza stella Michelin.

© Riproduzione Riservata.