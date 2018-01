IL SEGRETO/ L'idea di Hernando per cacciare di casa Lucia (Anticipazioni 5 gennaio 2018)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 05 gennaio: Hernando trova il modo per cacciare di casa Lucia, dandole quel denaro che lei aveva richiesto. Ma Beatriz non è d'accordo...

05 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Nuovo appuntamento con Il Segreto oggi su Canale 5 a partire dalle ore 15:30. Ricordandovi che la telenovela spagnola andrà in onda anche domani 6 gennaio, vi segnaliamo che Hernando sarà più che mai deciso a cacciare di casa Lucia prima che la verità sul tradimento con lei venga svelata. Per questo informerà la donna e Camila di avere trovato il denaro sufficiente per permetterle di tornare a Cuba, proprio come Lucia aveva chiesto fin dall'inizio. Si tratterà di una dichiarazione che sorprenderà la terribile donna, che tenterà di opporsi a tale richiesta senza però ottenere il risultato sperato. Poco dopo interverrà anche Beatriz, che non vorrà dire addio all'amica proprio in un momento tanto difficile della sua vita. Per questo sarà proprio lei a chiedere al padre di darle ancora qualche giorno di tempo, almeno in attesa del matrimonio di Marcela e Matias, ormai vicinissimo.

Il Segreto: Severo e Francisca rivedono il loro piano

Mentre a Los Manantiales la situazione si farà sempre più complessa, a causa della richiesta di Beatriz, nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio i problemi saranno all'ordine del giorno anche per quanto riguarda Donna Francisca e Severo. I due ex nemici hanno elaborato un piano per liberarsi di Cristobal Garrigues ma l'arrivo a Puente Viejo di Don Gaspar ha compromesso la loro idea iniziale. Per questo motivo la coppia dovrà essere ancora più attenta di quanto previsto inizialmente, in quanto ogni loro errore metterà gravemente in pericolo Carmelo, ancora rinchiuso tra le mura della Miel Amarga. Alla villa ci sarà comunque anche motivo di cui sorridere: la strada di Raimundo verso la guarigione definitiva sarà ormai intrapresa, tanto che l'uomo avrà la forza di recarsi per la prima volta alla locanda per incontrare la sua famiglia e apprendere maggiori dettagli di quanto accaduto durante la sua assenza.

