Isola dei Famosi 2018/ Concorrenti ufficiali e anticipazioni: oggi la conferma su Francesco Monte?

Isola dei Famosi 2018, concorrenti ufficiali e anticipazioni: oggi arriva anche la conferma su Francesco Monte? I fan in trepida attesa dopo l'annuncio dei primi nomi!

05 gennaio 2018 Anna Montesano

Finalmente sono stati svelati i primi tre nomi ufficiali che parteciperanno all’Isola dei Famosi 2018. A sbarcare in Honduras, all’interno del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che inizierà il prossimo 22 gennaio 2018, saranno Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Mancini. Trovano quindi conferma alcune delle voci che circolavano su internet, ecco perchè ci si chiede se proprio oggi arriveranno altre conferme in questo senso. In base agli ultimi rumors dovrebbero essere questi gli altri protagonisti, magari confermati proprio nelle prossime ore: Marco Ferri, Cecilia Capriotti, Francesco Monte, Chiara Nasti, Elettra Lamborghini ed Eva Henger. Le indiscrezioni saranno confermate oppure ci saranno delle sorprese? Inutile dire che c'è grande attesa soprattutto per l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, dato da settimane come concorrente certo.

LE PRIME TRE CONFERME NEL CAST

In pochissimo tempo gli affezionati telespettatori di Mediaset, grazie a vari indizi, avevano individuato in Nadia Rinaldi una possibile concorrente dell’Isola dei Famosi 2018. L’attrice, spesso ospite a Domenica Live e Pomeriggio 5 è stata spesso protagonista di numerosi ed accesi scontri con il farmacista Alberico Lemme, ma, soprattutto, si è fatta operare dal dottor Lorenzetti in diretta tv. Bianca Atzei è stata al centro dei gossip per la conclusione della sua storia d’amore con il motociclista Max Biaggi. La partecipazione all’Isola dei Famosi 2018 farà si che l’artista possa ragionare su quanto accaduto nell’ultimo anno. Nelle ultime settimane anche Alessia Mancini ha fatto molto parlare. Sembra che per partecipare all’Isola dei famosi 2018 la showgirl abbia chiesto di non dover incontrare in alcun modo Stefano Bettarini, sua ex fiamma.

