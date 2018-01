Joe Bastianich, “Campobasso è un posto sfigato”/ Video, bufera a Masterchef 7 con la concorrente Joayda

Joe Bastianich, "Campobasso è un posto sfigato": video, bufera a Masterchef 7 contro il cuoco Usa e la concorrente Joayda. Il Molise esiste e insorge

05 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Joe Bastianich, bufera a Masterchef 7

«Campobasso? Mi sembra un posto da sfigato»: boom Joe Bastianich, se voleva attirare altre polemiche e bufere sulla frizzante 7ma edizione di Masterchef Italia ci è riuscito in pieno. Dopo la puntata andata in onda ieri sera, lo storico giudice-chef americano si è lasciato andare come di norma a qualche commento mentregirava durante le prove dei tanti concorrenti ancora in gara (il reality culinario è appena cominciato). Ebbene, ad un certo punto Bastianich si avvicina alla concorrente domenicana di 31 anni, la bella Joayda e le ha chiesto qualche particolare sulla sua vita privata, soprattutto il perché si trovi in Italia pur essendo di un paradiso naturale come il Paese sui Caraibi. Lei gli risponde, «sono venuta ad abitare qui con mio marito a Campobasso», e lì lo chef fa il passo azzardato: «Campobasso, dov’è? Mi sembra un posto sfigato. Vieni dai Caraibi e sei venuta in posto sfigato». Apriti cielo, i social insorgono e attaccano anche Joayda visto che lei risponde, «eh lo so, me lo fanno notare tutti, che ci posso fare?..».

IL MOLISE ESISTE E INSORGE

Il Molise però non solo esiste ma “resiste”: la bufera a Masterchef 7 arriva direttamente dalla minuscola regione sulla quale spesso si ironizza sulla sua fantomatica esistenza. Ebbene, i molisani sono tutt’altro che remissivi e inondano di critiche lo chef americano: «assaggiamo la selezioni di Joe Bastianich», e viene postata una foto di un menu di McDonald’s. Ma sono tantissimi su Twitter a scatenarsi contro il cuoco Usa: «il Molise non si tocca, buffoncello!”. C’è però anche chi solidarizza con Bastianich, invitando tutti a più calma quando si prende di mira una persona, nonostante una uscita poco felice come la sua: «ma basta prendersela con tutto e tutti, ha detto una sciocchezza e basta, finisce lì». Altri invece ironizzano al contrario e sostengono il buon Joe: «Ma davvero serviva Bastianich per scoprire che Campobasso fosse un posto sfigato in una regione inutile?», o ancora, «Guardo la puntata di ieri di #MasterChefIt e vedo che Bastianich chiede ad una (povera) concorrente dove sia Campobasso. Gli sembra un posto triste. No Joe, non è un posto triste. È l'inferno!».

