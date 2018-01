Junior Bake Off Italia 2018/ Terza puntata, diretta: chi saranno i due eliminati di questa serata? (5 gennaio)

Junior Bake Off Italia 2018 la terza puntata su Real Time nella prima serata, chi saranno eliminati e chi invece, riceverà l'ambito grembiule blu? Ecco tutti i dettagli e le anticipazioni.

05 gennaio 2018 Valentina Gambino

Junior Bake Off Italia

Venerdì 5 gennaio 2018 andrà in onda la terza puntata di Junior Bake Off Italia 3, la versione dedicata ai bambini del cooking show di Real Time, condotto da Katia Follesa e con la partecipazione di Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara nel ruolo di giudici che hanno avuto modo di partecipare anche alla versione 'adulta' del gioco così come quella vip durata solo due puntate. Nella terza puntata che andrà in onda in prima serata, i piccoli concorrenti rimasti in gara sono Andrea, Chiara, Edoardo, Elisa, Filippo, Massimo, Sara e Sara Andrea. Nella prima puntata, infatti, ricordiamo che gli eliminati sono stati Alice e Camillo mentre, nella seconda puntata, a lasciare il programma sono stati Gaia e Matteo. Anche nella terza puntata, ci saranno le consuete due prove generali, la Prova Creativa e la Prova Tecnica. Anche nella puntata di stasera, verrà assegnato il Grembiule Blu al giovanissimo pasticcere che si sarà maggiormente distinto dagli altri. Al termine della terza puntata, altri due concorrenti dovranno purtroppo lasciare il programma. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

Cos'è successo nellultima puntata di Junior Bake Off Italia 2018?

La seconda puntata di Junior Bake Off Italia 3, ha visto sfidarsi i piccoli pasticceri alle prese con delle creazioni prettamente americane, per omaggiare in qualche modo Damiano Carrara. Delle torte dipinte a mano hanno catturato l'attenzione dei bambini che hanno dovuto decorare a tema una golosissima torta. La seconda sfida invece, ha riguardato ancora una volta la tecnica e così, i giovanissimi artisti della pasticceria sono stati alle prese con un pasto salato e la creazione di un gustoso barbecue con la realizzazione di un appetitoso panino. Il siciliano Alessandro, ha dato modo di far apprezzare il suo talento, sia al resto dei compagni d’avventura e sia al comparto di giudici del programma che ha assaggiato le sue creazioni con un occhio di riguardo. Eliminati della puntata Gaia e Matteo ma, visti gli esiti disastrosi dell’appuntamento, c’era quasi da aspettarselo ed infatti, i piccoli nonostante la delusione, hanno accettato di buon grado la decisione di Knam e il resto del gruppo. Cosa succederà stasera? Come sempre ci saranno due nuove sfide e alla fine delle stesse, altri due piccoli concorrenti dovranno abbandonare la gara.

© Riproduzione Riservata.