L'OLIO DI LORENZO/ Su Rete 4 il film con Nick Nolte e Susan Sarandon (oggi, 5 gennaio 2018)

L’olio di Lorenzo, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Nick Nolte e Susan Sarandon, alla regia George Miller. La trama del film nel dettaglio.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST NICK NOLTE E SUSAN SARANDON

Il film L’olio di Lorenzo va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 15.45. Una pellicola drammatica di ispirazione autobiografica che è stata prodotta negli Stati Uniti D’America nel lontano 1992. Il film che vede la regia di George Miller si basa sulla vita di Lorenzo Odone un bimbo affetto da una malattia neurovegetativa e per questo indicato come inguaribile dalla medicina ufficiale, il regista ha individuato in Nick Nolte e Susan Sarandon gli attori principali, a loro è stato affidato il ruolo dei genitori del piccolo Lorenzo, a Zack O'Malley Greenburg affidato invece la parte del bimbo. Il film, che è stato prodotto dalla Universal Pictures unitamente alla casa di produzione riconducibile al regista, la Kennedy Miller Production, è stato già presente all’interno dei palinsesti televisivi italiani, e andrà nuovamente in onda oggi, venerdì 5 gennaio su Rete 4 all’interno della programmazione pomeridiana (ore 15.45). Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'OLIO DI LORENZO, LA TRAMA DEL FILM

Il film tratta della vita di Lorenzo Odone, un piccolo bambino affetto da adrenoleucodistrofia. Il giovane che è originario delle Isole Comore, viene trasportato negli Stati Uniti D’America ma anche qui i sanitari danno pochissime speranze ai genitori. La malattia è infatti una malattia rara e per questo non gode di una sperimentazione adeguata, essa, colpisce le cellule del cervello degenerando quest’ultime e portando i pazienti verso una morte lenta ma certa. I genitori di Lorenzo, Augusto e Michaela non vogliono però arrendersi all’evidenza dei fatti e dopo essersi informati con i pochi strumenti dell'epoca, approntano un farmaco casalingo composto da olio d'oliva e olio di colza. Inizialmente il farmaco viene stigmatizzato dalla medicina ufficiale, ma gli ingredienti contenuti nei due oli, l'acido oleico e l'acido erucico, riescono ad abbassare la presenza di grassi saturi presenti nella guaina celebrale e di fatto ritardano la degenerazione delle cellule. La trama pone l’attenzione su come nonostante i primi scetticismi anche i dottori e la scienza iniziano ad interessarsi al composto, analizzandone gli ingredienti e certificando gli effetti, da sottolineare comunque che il composto non arresta la malattia ma ne ritarda considerevolmente l’evoluzione, limitando al contempo gli effetti dannosi patiti dal paziente. La pellicola si conclude quando il piccolo Lorenzo compie quattordici anni non fornendo indicazione sulla vita futura di Lorenzo, giovane che nella vita reale è scomparso appena compiuti i trent’anni di età.

© Riproduzione Riservata.