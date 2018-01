LA SPOSA CADAVERE/ Su Italia 1 il film d'animazione di Tim Burton (oggi, 5 gennaio 2018)

La sposa cadavere, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Johnny Depp, Helena Bonham Carter ed Emily Watson, alla regia Tim Burton. Il dettaglio.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in seconda serata su Italia 1

TIM BURTON ALLA REGIA

Il film La sposa cadavere va onda su Italia 1 oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle 23.15. Una pellicola d'animazione e fantastica che è stata tratta da un'antichissima leggenda ebraica ed è stata diretta da un genio della cinematografia internazionale come Tim Burton, regista di altri grandi film come Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street, La fabbrica di cioccolato, Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie ed Il mistero di Sleepy Hollow. Realizzato attraverso la tecnica slow motion, La sposa cadavere ha ricevuto una prestigiosa candidatura agli Oscar nel 2006 come miglior pellicola d'animazione dell'anno. Nella versione originale le voci dei protagonisti sono doppiate da Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson, Joanna Lumley, Albert Finney, Richard E. Grant e Tracey Ullman. Johnny Depp e Helena Bonham Carter hanno spesso collaborato assieme su un set cinematografico diretto da Tim Burton, come in Sweeney Todd e La fabbrica di cioccolato. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

LA SPOSA CADAVERE, LA TRAMA DEL FILM

Victor Van Dort e la sua giovane amata Victoria, stanno finalmente per convolare a nozze. Nonostante la loro unione sia stata combinata dalle rispettive famiglie solo ed esclusivamente per interessi economici, i due, si innamorano perdutamente l'uno dell'altra. Purtroppo, il matrimonio viene però rimandato, a causa dell'impacciatezza di Victor, che durante le prove della cerimonia non riesce a portare a termine a dovere il rituale previsto. Il giovane, è davvero dispiaciuto per quanto accaduto ed inizia così a passeggiare nervosamente nei pressi della foreste adiacente alla chiesa. Per tentare di calmarsi, recita i voti nuziali al cospetto di un grande albero, finendo per inserire l'anello in un ramo. Pochi istanti dopo il terreno inizia inesorabilmente a tremare e dal sottosuolo fuoriesce il cadavere di una giovane fanciulla in abiti nuziali. Victor ha inserito l'anello, involontariamente, al dito dello scheletro della donna, suggellando la loro unione matrimoniale. Poco dopo, viene trasportato nel mondo dei morti, dove apprende della leggenda legata ad Emily, la Sposa Cadavere, abbandonata ed uccisa dal suo promesso sposo proprio nel punto in cui Victor ha compiuto il giuramento. L'unione tra il giovane ed Emily sembra ormai indissolubile. Riusciranno Victor e la sua amata Victoria a convolare a nozze nonostante quanto accaduto?

