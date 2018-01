Le tre rose di Eva 4 / Il finale di stagione chiude le porte alla quinta? Nessuna conferma ufficiale

il finale di Le tre rose di Eva 4 chiude la porta alla quinta stagione? Ancora nessuna conferma da Anna Safroncik e Roberto Farnesi, che hanno salutato i loro fan con un lieto fine da favola

05 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Le tre rose di Eva 4

FINALE DELLA QUARTA STAGIONE: ARRIVA L'ATTESO MATRIMONIO TRA AURORA E ALESSANDRO

Finale di stagione atteso, ma allo stesso tempo scontato, per "Le tre rose di Eva 4", che dopo quattro, lunghe stagioni non si sarebbe potuto concludere senza un lieto fine fra i due amati protagonisti. Tuttavia, la scelta di Aurora ha tenuto tutti i fan della fiction con il fiato sospeso fino alla fine, quando la protagonista, dopo aver abbandonato all'altare il suo promesso sposo Fabio Astori, ha scelto di correre fra le braccia del suo primo amore: Alessandro. Dopo l'incontro, sfumato diverse volte per una serie di strane coincidenze, sono arrivati i chiarimenti di rito, dei quali forse il pubblico avrebbe fatto anche a meno; in seguito alle parole, finalmente i fatti, con un matrimonio che gli spettatori della fiction aspettavano ormai da molti anni. Aurora Taviani e Alessandro Monforte si sono quindi sposati circondati dall'affetto dei loro cari, il tutto mentre Tessa, dopo aver perdonato Alessandro per averla abbandonata con il ritorno a Villalba di Aurora, è tornata fra le braccia di Ruggero, l'unico uomo al mondo in grado di poterle tenere testa.

QUALE FUTURO PER LE TRE ROSE DI EVA 5?

Con il lieto fine tra Alessandro Monforte e Aurora Taviani, convolati a nozze nell'ultima puntata in onda ieri sera, ci sarà una nuova stagione per "Le tre rose di Eva"? Attualmente, non vi è ancora una risposta ufficiale a questa domanda, dal momento che la produzione non si è ancora espressa e non ci sono notizie su eventuali sceneggiature. Per il momento, quindi, non resta che salutare le tre sorelle Taviani, lasciandole lì, a Villalba, con il loro lieto fine da favola. Tuttavia, nonostante il matrimonio di Aurora e Alessandro chiuda definitivamente un cerchio, ci sono ancora molte possibilità per la fiction di Canale 5, che per la prossima puntata potrebbe puntare proprio sui personaggi che hanno reso interessanti le dinamiche di questa stagione. Una fra tutte, Tessa Taviani, che raccogliendo il bouquet lanciato da sua sorella, potrebbe quindi convolare a nozze con Ruggero. Fra i protagonisti positivi più in vista anche Fiamma, responsabile del ravvedimento di Edoardo, un personaggio che con le sue mille sfaccettature ha ancora molte cose da raccontare al suo pubblico.

