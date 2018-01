Luca Onestini e Ivana Mrazova/ La modella torna in Italia per il suo compleanno?

Luca Onestini e Ivana Mrazova, dopo settimane di lontanaza, sono pronti a rivedersi? La modella ceca sta per tornare in Italia: lo farà in tempo per festeggiare il suo compleanno?

05 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Luca Onestini e Ivana Mrazova

I fans di Luca Onestini e Ivana Mrazova sono sempre più preoccupati per il futuro dei loro beniamini. Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2017, infatti, l’ex tronista e la modella sono stati i protagonisti del gossip con le giornate trascorse insieme in albergo, i baci che si sono scambiati in pubblico e le dediche sui social. Da diversi giorni, però, tutto ciò non accade più. I post sui social che li ritraggono insieme sono scomparsi e anche le dediche sui social sono sempre più poche. Cosa sta accadendo, dunque, tra Luca e Ivana? Il feeling nato nella casa più spiata d’Italia e coltivato anche nella vita vera è già venuto meno? L’ex tronista di Uomini e Donne e la splendida modella sono destinati a restare amici? I fans non hanno ancora perso le speranze di vederli insieme, felici e innamorati e la verità potrebbe essere più vicina del prevista.

IVANA MRAZOVA TORNA IN ITALIA PER IL SUO COMPLEANNO?

La permanenza di Ivana Mrazova in Repubblica Ceca dove ha trascorso sia il Natale che il Capodanno ha le ore contate. La modella, infatti, è attesa in Italia nei prossimi giorni per il debutto alla conduzione di 90 Special insieme a Nicola Savino. Il nuovo programma di Italia 1 debutterà il prossimo 17 gennaio e le prove, naturalmente, sono alle porte. Ivana, dunque, potrebbe mettere piede nuovamente in Italia già nelle prossime ore, in tempo per festeggiare il suo 26esimo compleanno con i suoi amici italiani. Ivana, infatti, spegnerà le candeline domenica 7 gennaio e per il suo grande giorno potrebbe già essere a Milano. Sarà quella l’occasione giusta per un nuovo incontro tra la Mrazova e Onestini? I fans sperano di sì.

