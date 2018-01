MARINA RIPA DI MEANA, LITE CON FABRIZIO CORONA/ Video, “se hai il cancro stai a casa, buffona!” (La Fattoria)

Marina Ripa Di Meana, nel 2009, partecipò a La Fattoria, reality show di Canale 5, durante il quale litigò con Fabrizio Corona e, successivamente, fu ricoverata per un malore.

05 gennaio 2018 Fabio Morasca

Marina Ripa di Meana e la lite con Corona (Web)

Marina Ripa di Meana, morta oggi all'età di 76 anni dopo una lunga lotta contro un tumore, nel 2009, partecipò alla quarta edizione de La Fattoria, reality show che andò in onda su Canale 5 e che venne condotto da Paola Perego, con la partecipazione di Mara Venier nel ruolo di inviata. La partecipazione al reality show di Marina Ripa di Meana, ovviamente, non passò inosservata. L'episodio più importante di quella esperienza televisiva fu sicuramente la litigata con Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico. L'accesa discussione avvenne un giorno prima della messa in onda in diretta della seconda puntata del reality. Tutto si scatenò perchè Marina Ripa di Meana si lamentò del fatto che molti concorrenti avessero il vizio del fumo e che lei, già all'epoca in lotta contro un cancro, fosse costretta a respirare fumo passivo. Fabrizio Corona, rivolgendosi a Marina Ripa di Meana, disse che una persona che sta lottando contro un cancro non avrebbe dovuto prendere parte ad un reality show.

IL MALORE E IL RITIRO DAL PROGRAMMA

Marina Ripa di Meana, durante la discussione in questione, fu difesa da Morena Zapparoli, nota come ultima moglie di Gianfranco Funari. La provocazione di Corona, per la precisione, fu la causa di un'altra provocazione, questa volta di Marina Ripa di Meana che accusò l'ex agente fotografico di aver causato la morte di suo padre, Vittorio Corona, con i suoi comportamenti. Insomma, i toni usati in quella discussione furono tutt'altro che leggeri. Dopo la lite, Marina Ripa Di Meana avvertì un malore e fu prontamente assistita da un'altra concorrente di quell'edizione de La Fattoria, l'attrice Giovanna Rei. Successivamente, la moglie di Carlo Ripa di Meana fu ricoverata all'ospedale di Paraty, in Brasile, località dove si stava svolgendo il reality, e fu dimessa poco tempo dopo. Marina Ripa di Meana, su consiglio del marito, durante la diretta, decise di ritirarsi dal programma al termine della seconda puntata.

