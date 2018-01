MASTERCHEF ITALIA 2018/ Eliminati e news: la Klugmann si confessa (puntata 4 gennaio)

Masterchef Italia 7, terza puntata 4 gennaio 2018: i concorrenti eliminati, le prove della serata. Resconto del terzo appuntamento su Sky Uno coi nostri aspiranti Chef.

Masterchef Italia 2017

MASTERCHEF ITALIA 2018, TERZA PUNTATA: GLI ELIMINATI

La terza puntata di Masterchef Italia 7 è servita a stabilire i due concorrenti eliminati di questa edizione del talent culinario di Sky Uno. Dopo una serie di prove difficilissime, tra cui una in esterna a Bologna, abbiamo così scoperto che ad abbandonare il tanto ambito Grembiule sono Simonetta e Tiziana. La prima concorrente è stata eliminata ad inizio puntata, con un Joe Bastianich senza freni nel giudicare il suo operato: "Il tuo piatto vale zero, sembra una scatoletta di cibo per gatti". Invention Test indigesto per Simonetta, che ha ha dovuto salutare i suoi compagni di viaggio e abbandonare il programma. La terza puntata ha sentenziato anche l'addio di Tiziana, che a fine serata ha fatto i conti con la bocciatura dei giudici. La donna è finita agli spareggi a causa della prova che la sua squadra aveva perso nell'esterna a Bologna. Nella sfida a tre con Alberto e Eri, l'emozione ha fatto brutti scherzi all'aspirante chef. Il suo piatto non ha convinto i giudici, che hanno deciso di fermare la sua avventura a Masterchef. Il messaggio finale di Joe Bastianich sa tanto di insegamento prezioso per i concorrenti rimasti in gara: “Quanto accaduto deve farvi capire l’importanza del lavorare bene in brigata”.

KLUGMANN PROTAGONISTA

La terza puntata di Masterchef ha messo in evidenza, ancora una volta, Antonia Kluugmann. L'assenza di Carlo Cracco non pesa, lei lo ha sostituito più che degnamente. Secca nei giudizi, carismatica ma soprendentemente comprensiva con chi lo ritiene opportuno. Nel corso della serata, tra una bocciatura e l'altra, la Klugmann ha raccontato la sua storia, compreso l’incidente d’auto che la fece rimanere lontana dalle cucine per più di un anno. Un periodo durissimo per Antonia, che ha voluto rimarcare alcuni concetti chiave per caricare a dovere i concorrenti. Costanza, dedizione e crederci sempre. La Klugmann si è letteralmente presa la scena, senza oscurare del tutto i colleghi. Pimpante e a tratti ironico Joe Bastianich, sorridente Bruno Barbieri tra le vie della sua città, Bologna. E fulminante, con lo sguardo, Antonino Cannavacciuolo, durante la sfida in piazza tra la squadra blu e la squadra rossa. Le difficoltà aumentano a Masterchef, la prossima puntata si prevede scoppiettante.

© Riproduzione Riservata.