NOMAD - THE WARRIOR/ Su La7 il film con Kuno Becker e Jay Hernandez (oggi, 5 gennaio 2018)

Nomad - The Warrior, il film in onda su La7 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Kuno Becker e Jay Hernandez, alla regia Sergej Vladimirovic Bodrov e Ivan Passer. Il dettaglio.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su La7

NEL CAST KUNO BECKER

Il film Nomad - The Warrior va in onda su La 7 oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola cinematografica che è stata diretta dalla coppia di registi formata da Sergej Vladimirovic Bodrov e Ivan Passer. Il primo, è un noto regista russo reso celebre dalla direzione di film come Il prigioniero del Cacauso, Il settimo figlio e Mongol. Ivan Passer, è un regista ceco, noto per aver curato la regia di Stalin, L'estate stregata e Il mio uomo è una canaglia. Nel cast di Nomad - The Warrior figurano Kuno Becker, Jay Hernandez, Jason Scott Lee e Mark Dacascos. Il resto del cast è invece formato da attori semi sconosciuti. Le musiche e la colonna sonora sono state curata dal compositore italiano Carlo Siliotto che ha già collaborato con grandi nomi della cinematografica internazionale, ricevendo una nomination ai Golden Globe come miglior colonna sonora per il film La stessa luna. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

NOMAD - THE WARRIOR, LA TRAMA DEL FILM STORICO

La storia del film è ambientata in Kazakistan, nel 1700, Paese afflitto da continui conflitti e guerre di conquistata che vedono protagoniste le differenti tribù stanziate sul territorio. Secondo Olaz il saggio, però, qualcosa cambierà ben presto ed il Kazakistan tornerà ad essere una potenza unita sotto la guida di un unico sovrano. Galdan, uno dei capi tribù, decide di annientare la minaccia per evitare di perdere la sua supremazia. Invia così alcuni suoi uomini ad uccidere il nascituro destinato ad unificare tutte le tribù del Kazakistan. Olaz, il saggio, interviene salvando il bambino dalla furia omicida del comandante Sharish ed adotta il piccolo, dandogli il nome di Mansur. Il bimbo cresce nell'umile dimora di Olaz, dove viene educato all'arte della guerra divenendo, nel tempo, un guerriero forte e valoroso. Nel frattempo, l'esercito ungaro minaccia l'intera regione, mentre Mansur cerca di fomentare l'idea di unità tra le tribù, scatenando l'ira dei signori locali. Nel finale il popolo kazako, scopre la sua inarrestabile forza, rimanendo unito per fronteggiare l'attacco del popolo ungaro. Nel finale l'opera di Mansur viene riconosciuta da tutte le tribù kasake ed il giovane diviene Gran Khan dell'intera regione

