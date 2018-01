PAOLO FOX/ Oroscopo 2018 di oggi 5 gennaio : Bilancia indecisa e insicura, momento delicato

Oroscopo 2018 di oggi di Paolo Fox di oggi 5 Gennaio: Bilancia indecisa e insicura, Capricorno tanti pianeti favorevoli. Ecco le previsioni segno per segno per la giornata di oggi.

05 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 5 GENNAIO 2018

Andiamo ora a vedere l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nel dettaglio, analizzando segno per segno da vicino. Partiamo dai segni di Ariete e Vergine. L'Ariete da oggi fino a domenica deve stare attento alle piccole complicazioni che possono nascere nell'usare le parole. E' importante in questi giorni saperle dosare. Quindi non bisogna discutere, anche se ci sono delle ragioni. Per evitare delle situazioni spiacevoli pensate bene. Attenzione anche nell'ambito fisico che potrebbe essere un weekend sottotono. Dal 20 gennaio le cose migliorano. Questo mese alcuni progetti si svilupperanno ma con una serie di conflitti. Per la Vergine la Luna illumina il segno, portando delle relazioni migliori e importanti. Grazie ad alcune di questi incontri è probabile che iniziano anche dei progetti importanti. Tutti coloro che hanno un progetto è il momento di prepararsi per un futuro in cui si realizzeranno.

BILANCIA INDECISA: NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a guardare quei segni zodiacali che nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele si possono considerare né carne né pesce. Tra questi c'è sicuramente la Bilancia che vive un periodo di grande insicurezza. Incerto su quanto fare non riesce a trovare la forza per prendere delle decisioni. C'è chi ha iniziato un nuovo lavoro e davvero non ha la forza per portarlo avanti perché vede che regala poche certezze. Conflitti in amore per il Leone invece che in questi giorni dovrebbe sfruttare la buona luce che viene portata dalle stelle sull'amicizia. Attenzione a complicarsi la vita da soli con scelte che possono essere azzardate. Il Cancro ha bisogno di chiarirsi in questi giorni perché si è messo un po' il bastone tra le ruote da solo. Forse è arrivato il momento di reagire, ma per farlo serve forza di volontà e soprattutto carattere. Alcuni potrebbero poi trovarsi sempre a rifiutare gli incontri con persone che non si considerano all'altezza.

CAPRICORNO QUANTI PIANETI FAVOREVOLI: SEGNI TOP E FLOP

Partiamo dai top e i flop dell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 5 gennaio 2018, ai microfoni di Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Scendono i Pesci che vivono un momento particolare, caratterizzato da una Luna opposta che può portare un po' di ansia in queste giornate. Bisogna inoltre porre maggiori attenzioni nei rapporti sentimentali che a volte possono essere più complicati di quanto si pensa. Sale il Capricorno che ha Luna, Marte, Giove e Saturno molto favorevoli in questo periodo. Ci sarà un picco di energia attorno al diciotto della giornata. A volte si può rilanciare la vita con l'energia e la volontà, pronti a vivere le cose con grande attenzione. Chi è single può vivere questo momento come un trampolino di lancio. Tensione per l'Acquario che nell'ambito delle relazioni personali sta trovando la forza per cambiare degli atteggiamenti.

