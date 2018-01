PICCOLA LADY/ Su Rai 1 il film con Christiane Filangieri (oggi, 5 gennaio 2018)

Piccola lady, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Philippa Schöne, Christiane Hörbige e Veronica Ferres, alla regia Gernot Roll. Il dettaglio della trama.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 1

NEL CAST PHILIPPA SCHONE

Il film Piccola lady va in onda su Rai 1 oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 23.20. Una pellicola che è stata prodotta nel 2012 grazie a una collaborazione congiunta tra case di produzione austriache e tedesche. Il lavoro cinematografico che gode della regia di Gernot Roll, basa la sua trama sulla trasposizione cinematografica del volume dedicato alla letteratura per bambini il Piccolo Lord, di Frances Hodgson Burnett, nel film però il protagonista principale è una bambina. Buono il cast di attori, tra di essi il ruolo principale è detenuto da Philippa Schöne che interpreta Emily, da contraltare alla bambina vi è Christiane Hörbige e Veronica Ferres. La pellicola già visionata parecchie volte sui palinsesti televisivi italiani, non è da definire una prima visione. Ma eco nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

PICCOLA LADY, LA TRAMA DEL FILM

La trama si basa sulla vita di Emily, una deliziosa bambina che vive tranquillamente la sua esistenza in un quartiere operaio della grande città americana di New York. È la fine dell’ottocento ed Emily, nonostante le ristrettezze economiche è felice e spensierata, riuscita infatti a superare la morte dell'amato padre, vive con la madre che con il suo duro lavoro di operaia cerca di non fargli mancare nulla. La gioia della bimba viene però interrotta quando in città giunge Maurice Havenegg, uno zelante avvocato austriaco che aveva il compito di rintracciare l’unica erede della ricca contessa Von Liebenfels di Arlingen. La nobildonna aveva perso la figlia in giovane età, mentre il figlio era scomparso da poco, figlio che di fatto era il padre della bambina. La ricca donna austriaca aveva dato cosi incarico al suo avvocato di rintracciare la sua nipotina e, allo stesso tempo convincere con la forza del denaro la madre per poter aver il permesso di vivere con la bimba, che sperava potesse diventare la sua erede. Emily si ritrova cosi in mezzo ad un turbinio di emozioni, da una parte conosce la verità sulla sua nascita, dall’altro è costretta ad abbandonare il guscio protettivo della sua abitazione, dei suoi amici e dei suoi giochi che anche se popolani, la facevano vivere con gioia. Arrivata nella sua nuova casa, Emily si scontra con il carattere freddo e arcigno della nonna, una contessa che cerca solamente di educarla nel rispetto dei canoni della tradizione nobiliare, una tradizione che mal si aggrada con la voglia di gioco della piccola. Emily nonostante tutto riuscirà comunque a vincere le ritrosie dell’anziana nobildonna, e con il suo carattere allegro porterà una ventata di vitalità nella residenza fino ad allora solitamente molto…silenziosa.

