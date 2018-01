RITA PAVONE/ Video: "Fiorella Mannoia? Non è più una di prima pelle" (Ieri e Oggi)

Video, Rita Pavone sarà ospite all'interno del programma televisivo Ieri e Oggi. Nel frattempo, scalda le polemiche con due colleghe: la Bertè e la Mannoia.

05 gennaio 2018 Francesco Agostini

Rita Pavone (web)

Rita Pavone sarà ospite all'interno del programma televisivo Ieri e Oggi, segno evidente che ancora oggi la cantante torinese è un pezzo importante del mondo televisivo italiano. Ultimamente la cantante famosa per aver interpretato Gian Burrasca e aver cantato 'La pappa col pomodoro' è tornata sulla polemica avuta con Fiorella Mannoia. Ai microfoni di Silvia Toffanin e del suo programma cult Verissimo, Rita Pavone ha voluto chiarire la brutta situazione creatasi con la cantante de 'Il cielo d'Irlanda.' Stando a fonti attendibili, Rita Pavone sarebbe stata rifiutata dalla casa discografica per colpa della sua età. Ecco cosa ha detto la cantante torinese alla Toffanin: "Qualcuno mi ha detto che sarei stata rifiutata dalla persona che le produce i dischi perché sono troppo anziana. Ora non voglio entrare in polemica con Fiorella Mannoia, che conosco a malapena, ma non mi sembra che lei sia una donna di prima pelle, anzi." Piuttosto che chiudere la polemica, Rita Pavone non ha fatto che riaprirla, con queste parole taglienti e al veleno contro la sua collega. Discussione chiusa?

SCONTRO CON LOREDANA BERTE'

Rita Pavone ha però continuato la discussione, stavolta cambiando l'oggetto del suo risentimento: da Fiorella Mannoia a Loredana Bertè. In questo caso è doveroso premettere che la Bertè, nel corso della sua trentennale carriera, si è resa protagonista di non poche discussioni e litigi, con colleghi e non. La Pavone, stando a quanto ha riferito a Silvia Toffanin, non avrebbe gradito l'esclusione da un'esibizione come Amiche in Arena, un concerto che si è tenuto l'anno scorso. Ecco come ha continuato la cantante de Il ballo del mattone: "Comunque sia vorrei chiudere la polemica con Fiorella Mannoia, dopotutto la conosco appena. Invece con Loredana Bertè no, lei la consideravo veramente un'amica e invece mi sbagliavo. E' un tipo strano: un giorno dice che Renato Zero è il suo migliore amico e il giorno dopo fa persino finta di conoscerlo. Non la capisco." Tra le due non scorre buon sangue, quindi, nonostante l'amicizia passata, e non sembra esserci modo di rimettere insieme i cocci. Alla richiesta della Toffanin per un incontro chiarificatore, infatti, la Pavone ha risposto con un 'no grazie'.

L'AMORE CON TEDDY RENO E I RITOCCHINI

La cantante torinese è un personaggio televisivo storico della televisione italiana e, nel passato, ha dato vita anche a parecchi scandali. Scandali che al giorno d'oggi ci sembrano ben poca cosa rispetto a tutto quello a cui siamo abituati. Ad esempio, Rita Pavone è passata alla storia per aver sposato un uomo molto più grande di lei: Teddy Reno. Negli anni sessanta i due sancirono un'unione che pareva impossibile visto il forte divario anagrafico tra i due (ben 19 anni) e l'Italia intera rimase 'scioccata' da quel sentimento. Storie di gossip a parte, nel corso degli anni Rita Pavone è riuscita a uscirne indenne e a proseguire la sua carriera come se nulla fosse. Come è ovvio, però, il tempo passa per tutti, anche per Rita Pavone. E' per questo motivo che la cantante torinese con l'andare del tempo si è sottoposta a una serie piuttosto consistente di ritocchini facciali visibili. D'altronde il mondo della televisione italiana è così: bisogna essere giovani, sempre, o almeno dare l'impressione di esserlo fino in fondo. E Rita Pavone non ha potuto sottrarsi a questo giochino.

© Riproduzione Riservata.