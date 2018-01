RAMA LILA GIUSTINI È INCINTA/ Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice in dolce attesa: "Sarò una mamma dolcissima"

05 gennaio 2018 - agg. 05 gennaio 2018, 22.33 Anna Montesano

Rama Lila Giustini è incinta

Rama Lila Giustini diventerà mamma! L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che fu la scelta di Jonas Berami, è incinta e presto avrà il suo primo bambino. Ma chi è il fortunato papà? Per ora il mistero rimane e continua ad incuriosire il web. Un desiderio, quello di diventare mamma, che Rama aveva espresso già qualche anno fa nel corso di un'intervista rilasciata al portale Velvet Gossip. Qui aveva ammesso: "Certo! Sarò una mamma dolcissima, ma severa al punto giusto. - per poi aggiungere - Spero di poter dare tutto ai miei bambini per far sì che non si sentano inferiori, facendo apprezzare anche le cose semplici e capire il valore dei soldi". Questo grande desiderio sta per diventare realtà: Rama ha appena dato il lieto annuncio su Instagram e chissà che preso non ci regali nuovi dettagli sulla gravidanza.

RAMA LILA È INCINTA: L'ANNUNCIO SU INSTAGRAM

Il 2018 inizia in modo speciale per Rama Lila Giustini. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è in dolce attesa e ha deciso di annunciarlo attraverso i social. Si Instagram, Rama scrive: "Ero alla ricerca di qualcosa. Qualcosa che mi mancava. Qualcosa che mi faceva sentire persa. Ora l’ho trovata. Spezzerai qualche cuore, ma ormai ci sei...tu!"; il tutto è accompagnato da un bellissimo scatto che vede la dolce Rama a Miami, con un lungo abito rosso e con un pancino evidente che accarezza con la mano sinistra. Rama Lila Giustini diventerà mamma e i fan non potevano essere più felici di questa notizia. Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente il suo percorso nello studio di Canale 5, dove la ragazza scese per corteggiare Jonas Berami, attore spagnolo noto soprattutto per il ruolo avuto nella soap Il Segreto.

CHI È IL PAPÀ DEL BEBÈ DI RAMA LILA?

Per Jonas e Rama è stato quasi un colpo di fulmine: il tronista si invaghì subito dell'aria sbarazzina e libertina di Rama, tanto da arrivare a sceglierla. La loro storia si è però interrotta dopo qualche tempo con grande rammarico dei loro tantissimi fan. Intanto l'annuncio ha accolto tantissimi auguri ma anche molta curiosità da parte dei fan della ragazza, che si chiedono chi possa essere il futuro papà. Per ora Rama sembra non volerlo svelare e c'è chi invita ad avere rispetto di questa scelta: "Una persona se non pubblica foto con il compagno non vuol dire che non ha una relazione ! Saranno affari di suoi e del suo fidanzato ! La vita privata prima di tutto ... è l’amore non si dimostrando agli altri ciò che viviamo in privato!" scrive infatti un'utente.

