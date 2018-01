Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 5 gennaio: Paolo Crivellin sceglie? Colpo di scena è in agguato!

Registrazione Uomini e Donne, trono classico. Anticipazioni del 5 gennaio: Paolo Crivellin fa la sua scelta? Il tronista potrebbe però ricevere un no....

05 gennaio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Uomini e donne

L'attesa è finita, finalmente oggi tornano nel noto studio di Uomini e Donne i protagonisti del Trono Classico. La scorsa settimana le riprese sono state molto movimentate e caratterizzate da addii e lacrime inaspettate come quelle di Sara Affi Fella. Oggi però l'attesa è tutta per Paolo Crivellin che finalmente potrebbe fare la sua scelta. Ricordiamo che il tronista si è ritrovato da solo dopo aver mostrato nuovi tentennamenti sui suoi sentimenti; stufe dell'ennesimo rinvio, Angela e Marianna hanno lasciato lo studio di Canale 5, pronte a non farvi più ritorno. Ma è andata davvero così? È molto probabile che Paolo, dopo la registrazione, sia andato da entrambe per convincerle a tornare in studio. Unico modo per convincerle può però essere stato soltanto l'annunciare di essere pronto a fare la sua scelta.

LA SCELTA DI PAOLO CRIVELLIN? UN "SÌ" NON È SCONTATO

Questo vuol dire che oggi finalmente scopriremo chi tra le due Paolo vuole al suo fianco e se, dopo un percorso così movimentato e fatto da più bassi che alti, la risposta della persona scelta sarà un "sì". Non è affatto scontato l'esito di questa scelta: quello di Paolo è stato un percorso, a Uomini e Donne, ricco di scontri e polemiche che potrebbero aver fatto sorgere molti dubbi nelle sue corteggiatrici e in particolare in Angela, che ha più volte dichiarato "Non ti voglio al mio fianco, non sei per me - e ancora - non rimango qui ad aspettare di dirti no". Se fosse proprio la casertana la scelta del tronista il pubblico quindi deve prepararsi ad un altro no. Diversa invece la situazione per Marianna, che sembra invece più propensa al si.

