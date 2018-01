Sabrina Ghio/ Nuovo amore per l'ex tronista di Uomini e Donne? Scoppia il gossip

Sabrina Ghio, dopo aver ricevuto il no da Nicolò Raniolo, ha trovato un nuovo amore? Dal Messico, dove si è concessa una vacanza, scoppia il gossip sull'ex tronista di Uomini e Donne.

05 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Il 2018 è iniziato con un nuovo amore per Sabrina Ghio? L’ex tronista di Uomini e Donne è finita al centro di rumors e pettegolezzi per alcune foto che stanno circolando sui social. Dopo essersi concessa una vacanza con la figlia Penelope alla quale ha regalato il sogno di sentirsi una principessa a Disneyland Paris. Sabrina Ghio, poi, ha deciso di concedersi un viaggio con gli amici approfittando delle vacanze natalizie che Penelope ha trascorso con il papà. Dal Messico, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato diverse foto del suo splendido soggiorno al mare mostrandosi bellissima e in splendida forma come sempre. Con la compagnia giusta, dunque, l’ex ballerina di Amici ha dimenticato la delusione vissuta al termine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne ricevendo il no di Nicolò Raniolo. Tuttavia, secondo alcune talpe, Sabrina Ghio potrebbe aver trovato un amico speciale con cui consolarsi. Sarà vero?

NUOVO AMORE PER SABRINA GHIO?

Il Vicolo delle news, sempre molto attento a ciò che accade ai protagonisti di Uomini e Donne, ha pubblicato una serie di foto delle vacanze trascorse in Messico da Sabrina Ghio in cui spicca un amico speciale che potrebbe essere il nuovo amore dell’ex tronista. Il fortunato sarebbe un ragazzo moro, napoletano, bello e aitante la cui identità, tuttavia, resta top secret. Ad oggi, però, si tratta di semplici indiscrezioni. Tuttavia, nella vita di Sabrina Ghio potrebbero esserci presto novità. L’ex tronista, nonostante la fine del suo matrimonio, non ha mai perso le speranze di riuscire a trovare nuovamente l’amore. Anche il due di picche ricevuto da Nicolò Raniolo non ha scalfito il suo animo romantico e sognatore. Il nuovo amore di Sabrina, dunque, parlerà napoletano?

