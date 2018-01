TERENCE HILL/ “Don Matteo 11? In un episodio sparirò nel nulla…”

Terence Hill, in un'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato con entusiasmo dell'undicesima stagione di Don Matteo, fiction in onda su Rai 1.

05 gennaio 2018

Terence Hill ha parlato dell'undicesima stagione di Don Matteo, fiction di Rai 1, in un'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. L'attore noto per il suo sodalizio con Bud Spencer si è sbilanciato molto, dichiarando che Don Matteo 11 sarà la miglior stagione di sempre della fiction di Rai 1. Queste sono state le dichiarazioni principali con le quali Terence Hill ha motivato il suo entusiasmo: "C’è stata una svolta sia nel racconto sia nelle immagini. Mi sembra che i nuovi episodi abbiano più forza del solito". Terence Hill ha svelato anche qualche anticipazione, dichiarando che, in un episodio della nuova stagione, Don Matteo sparirà nel nulla. L'attore ha dichiarato che, in questa stagione, ci sono state migliorie anche a livello tecnico: Terence Hill, infatti, ha lodato la regia, il montaggio, il direttore della fotografia e tutta la troupe in generale. Terence Hill ha anche parlato della new entry di questa stagione, Maria Chiara Giannetta.

TERENCE HILL GIA' PRONTO PER DON MATTEO 12

Terence Hill ha riservato complimenti all'attrice che interpreterà il nuovo capitano dei Carabinieri. Riguardo Nino Frassica, invece, l'attore è dispiaciuto del fatto che non abbia girato molte scene con l'attore messinese ma ha dichiarato: "Anche la comicità di Nino, che è sempre più in forma, sarà diversa dal solito". Nell'intervista, si è anche parlato del fatto che gli attori nuovi di Don Matteo vengono subito accolti dal protagonista con molta disponibilità. L'attore ha confermato tutto ciò, confessando che, quando era agli inizi della sua carriera, nessun attore più famoso di lui si comportò nella stessa maniera. Terence Hill non conosce la competizione e, ritornando su Nino Frassica, ha dichiarato che, tra loro, c'è sempre stata molta collaborazione. Alla domanda riguardante un eventuale Don Matteo 12, pur non rispondendo esplicitamente, Terence Hill ha dichiarato che sarebbe disponibile a girarla soprattutto per affrontare nuove tematiche, fino ad ora ancora inesplorate come il traffico di armi.

