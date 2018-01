UN MATRIMONIO SOTTO L'ALBERO/ Su Canale 5 il film con Jennie Garth (oggi, 5 gennaio 2018)

Un matrimonio sotto l’albero, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Jennie Garth, Brad Rowe, alla regia Michael Feifer. La trama del film nel dettaglio.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST JENNIE GARTH

Il film Un matrimonio sotto l’albero va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 16.30. Una commedia che è stata diretta da Michael Feifer, regista statunitense esordiente, e interpretata da Jennie Garth, Brad Rowe, Tom Arnold, Nikki Cox, Jay Mohr, Catherine Hicks e Riley Thomas Stewart. Jennie Garth, che nel film veste i panni di Susan, è un' attrice americana principalmente nota per aver vestito i panni di Kelly in Beverly Hills 90210, famosa serie tv anni 90 che nel nostro Paese è andata in onda su Italia 1. È apparsa in pochissime pellicole cinematografiche, come L'uomo che sussurrava ai cavalli e Domino ed è tornata a vestire i panni del personaggio di Kelly Taylor nel 2010, nella serie televisiva 90210. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UN MATRIMONIO SOTTO L'ALBERO, LA TRAMA DEL FILM

Susan, la giovane protagonista del film è alle prese con la fine burrascosa del suo matrimonio. La storia d'amore con suo marito, era iniziata nel migliore nei modi, venendo poi suggellata dalla nascita di uno splendido bambino. Col passare del tempo, le cose sono andate via via peggiorando, con le prime incomprensioni che hanno presto lasciato spazio ad incolmabili vuoti che hanno distrutto la coppia. Nel tentativo di arginare la forte delusione, Susan decide di adottare un meraviglioso cucciolo di cane che entra a far parte della sua famiglia a tutti gli effetti. Nel frattempo, nella piccola cittadina in cui vive la donna, Jake sembra attraversare esattamente la stessa situazione. L'uomo, dopo la fine del suo matrimonio e la nascita di una splendida bimba, per fare i conti con la sua nuova condizione di padre single ha preso con se una bellissima cagnolina alla quale è molto legato. I due si conosceranno per puro caso nei pressi di un parco e tra i loro cani nascerà fin da subito una profonda simpatia. Poco dopo, i due si innamorano l'uno dell'altra e nel finale convoleranno a nozze proprio nel giorno di Natale.

© Riproduzione Riservata.