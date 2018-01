UN POSTO AL SOLE/ Vittorio cambia idea su Anita: sarà presto amore? (Anticipazioni 5 gennaio 2018)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 5 gennaio: Vittorio comincia a cambiare idea su Anita Falco, mentre Luca si rende conto di essere stato isolato da tutti.

05 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Rai 3 trasmetterà questa sera l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole. Come abitudine, infatti, la soap partenopea andrà in pausa durante il weeekend tornando poi regolarmente sulla terza rete Rai il prossimo lunedì 8 gennaio. Si ripartirà questa sera dal rischio che correrà Bianca, di nuovo vicina alla sua amica Sofia nonostante Angela le abbia chiaramente chiesto di evitare qualsiasi rapporto. Il tutto accadrà mentre Salvo procederà con i suoi intrighi nei confronti della famiglia di Gaetano, più che mai deciso a rapire Sofia. Sarà questo l'inizio di nuovi problemi anche per i Poggi? Considerando che Angela ha sempre evitato di mettere al corrente Franco sugli sviluppi di questa vicenda, compromettendo anche le sorti di loro figlia, non sembrano esserci dubbi su sviluppi pericolosi di questa trama che tiene banco ormai da diversi mesi.

Un posto al sole: Vittorio cambia idea su Anita

Anche nella puntata di Un posto al sole di questa sera Vittorio sarà grande protagonista, con un clamoroso avvicinamento verso la persona che ha cambiato le sorti del processo a Luca Grimaldi. Se non fosse stato per Anita, il poliziotto non avrebbe avuto nessuna speranza di uscire dal carcere, motivo per cui negli ultimi tempi Vittorio si è sbottonato, con dichiarazioni pubbliche molto forti nei suoi confronti. Ma la conoscenza di Anita sorprenderà il giovane Del Bue che sembrerà avere cambiato opinione su di lei. Per quanto riguarda Luca, nonostante la giustizia gli abbia dato ragione, sarà lui stesso a rendersi conto di come le persone al suo fianco non siano disposte a concedergli una seconda possibilità. Sarà costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni? Procederà la nuova avventura lavorativa di Serena e Filippo, chiamati a fare i conti con i primi problemi. Sarà soprattutto la Cirillo a dover fare i conti con la rivalità delle sue colleghe al negozio, riuscirà a non demoralizzarsi questa volta?

