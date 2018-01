UNA VITA/ Cayetana confessa la verità a Guadalupe: Manuela e German sono morti! (Anticipazioni 5 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 5 gennaio 2018: in preda al suo delirio, Cayetana confessa a Gudalupe che German e Manuela non sono mai partiti per Cuba.

05 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Una Vita potranno seguire questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Si ripartirà infatti dalla pazzia di Cayetana, ricoverata in ospedale dopo la sua fuga dal convento. La donna sarà incapace di intendere e volere, al punto che Teresa chiederà una perizia affinché la sua condanna a morte venga annullata, considerando il suo stato mentale. Tale richiesta, che troverà l'approvazione del giudice, manderà Mauro su tutte le furie: proprio ora che, dopo mille sacrifici, era riuscito a far condannare la dark lady per almeno uno dei suoi tanti crimini, si è visto sfuggire di mano anche questa opportunità. Ciò porterà ad un nuovo inevitabile scontro tra i due ex amanti che finiranno per riconfermare tutto il loro rancore e il ricordo di come l'amore oramai sia definitivamente svanito. Il delirio di Cayetana continuerà e la riporterà a parlare di German e Manuela, motivo per cui Fabiana chiederà un favore all'amica Guadalupe, segnando l'inizio di una nuova resa dei conti...

Una Vita: Guadalupe scopre che Manuela è morta

Nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, Cayetana continuerà a supplicare German affinché vada a prenderla e a piangere per la preoccupazione che Manuela le porti via di nuovo il marito. Fabiana deciderà quindi di intervenire, chiedendo a Guadalupe di recarsi in ospedale per tranquillizzare la malata, ormai sopraffatta dalla pazzia. Anche se a malincuore la fioraia darà ascolto alla richiesta dell'amica ma si troverà davanti alla peggiore notizia possibile. Avvolta nel suo delirio, infatti, la dark lady la informerà della vera fine di Manuela, che non è mai partita per Cuba insieme a German come tutti hanno sempre pensato. Le farà quindi capire che la figlia e German sono morti! Ma davvero Guadalupe crederà alle affermazioni di una pazza che da giorni non fa altro che dire parole senza senso? In attesa di scoprire la verità sulla reazione della povera Guadalupe, vi segnaliamo ulteriori novità per quanto riguarda Felipe e Celia: quest'ultima sarà ancora convinta che il marito abbia solo una cotta passeggera per Hertas e che alla fine tutto tra loro potrà essere risolto...

© Riproduzione Riservata.