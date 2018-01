UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Paolo Crivellin verso la scelta? Emanuele Trimarchi torna? (Trono Classico)

05 gennaio 2018 Redazione

Mancano esattamente tre giorni al ritorno di Uomini e Donne in tv. Lunedì 8 gennaio, alle 14.45 su canale 5, tornerà in onda il trono classico con una nuova puntata. In attesa di scoprire cosa accadrà nel primo appuntamento del 2018, nello studio di Cinecittà continuano le registrazioni. Nel corso dell’ultima registrazione, in particolare, è accaduto davvero di tutto. Paolo Crivellin la cui avventura è giunta ai capitoli finali, ha preferito non scegliere deludendo le sue corteggiatrici, Angela e Marianna, che hanno lasciato lo studio. Il tronista è così rimasto senza pretendenti ad un passo dalla scelta. E’ successo di tutto anche nel trono di Sara Affi Fella. La tronista, dopo un’accesa discussione con Lorenzo Riccardi, ha deciso di non portarlo in esterna fino a quando non sceglierà chi corteggiare tra lei e Sara Affi Fella. Emanuele Trimarchi, inoltre, non vedendo in Sara un vero e proprio interesse ha preferito lasciare lo studio. Cosa accadrà nella nuova registrazione?

LA SCELTA DI PAOLO CRIVELLIN E LA DECISIONE DI EMANUELE TRIMARCHI

La nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, dunque, potrebbe cambiare tutto. Paolo Crivellin dovrebbe tornare in studio, ma ancora non si sa quale sarà il suo futuro all’interno della trasmissione. Paolo, dunque, annuncerà la sua scelta o si congederà dal pubblico lasciando il programma da single? I fans sperano di rivedere in studio sia Angela che Marianna per avere una degna conclusione del trono di Paolo. Anche per Sara Affi Fella ci sarà un nuovo capitolo. Il Vicolo delle News, infatti, ha pubblicato le foto della tronista sotto casa di Emanuele: sarà riuscita a convincerlo a tornare in studio? Sono tanti, dunque, i motivi per aspettare le anticipazioni del trono classico, compreso le prime esterne di Mariano Catanzaro, nuovo tronista del programma.

