Uomini e Donne/ Anticipazioni: Giorgio e Gemma, un bacio scatena il gossip (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: scatta un bacio tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani nell'ultima registrazione e il gossip sulla coppia si scatena.

05 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Giorgio Manetti e Gemma Galgani non smettono di stupire. Il cavaliere e la dama del trono over di Uomini e Donne continuano a regalare colpi di scena diventando sempre più i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Anche nel corso dell’ultima registrazione non è mancata la sorpresa. Gemma, nonostante stia frequentando Raffaele, non nasconde i suoi sentimenti per Giorgio. Le altre dame del parterre sono convinte che la Galgani stia cercando di far ingelosire Giorgio. Raffaele, da parte sua, pur essendo consapevole di quello che Gemma prova per Giorgio, ammette che conquistarla rappresenta la sua sfida personale. Il cavaliere e la dama storica del programma, tuttavia, sembrano legati da un filo invisibile. Complice un momento ballerino sulle note di “Fidati ancora di me” di Alessandra Amoroso, Gemma e Giorgio si scambiano un dolce bacio scatenando nuovamente il gossip. I due, dunque, stanno provando a tornare insieme o il loro amore si è trasformato in una bella amicizia?

SOSSIO ARUTA ALLA RICERCA DELL’AMORE

Esattamente come Gemma Galgani, anche Sossio Aruta non ha alcuna intenzione di lasciare il programma senza amore. Il cavaliere, nonostante abbia frequentato tante donne, finora, non ha ancora trovato l’amore della sua vita. Il Re Leone, però, non si arrende e nel corso della prima registrazione del 2018, si è accomodato al centro dello studio per parlare della sua frequentazione con Ida che, nel corso della precedente registrazione, l’aveva “lasciato” per frequentare solo Riccardo. La situazione, però, è cambiata dopo la registrazione e Riccardo non è assolutamente felice di questa decisione. Ida, però, sta conoscendo anche Angelo e per Sossio diventa davvero complicato poter conquistare il cuore della dama. Cosa farà, dunque, Sossio? Continuerà a frequentare ugualmente Ida o cercare l’amore altrove?

© Riproduzione Riservata.