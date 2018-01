VALERIA MARINI AMA PAPA FRANCESCO/ "Adoro questo Pontefice, è capace di illuminare chi ha fede"

Valeria Marini ha dichiarato di aver incontrato recentemente Papa Francesco. In un'intervista a Diva e Donna, la showgirl ha ribadito la propria stima per il pontefice.

05 gennaio 2018 Fabio Morasca

Valeria Marini da Papa Francesco (Facebook)

Valeria Marini, in un'intervista concessa al settimanale Diva e Donna, ha ribadito tutta la propria stima nei riguardi di Papa Francesco. La showgirl, attrice e stilista ha dichiarato di essere stata in udienza recentemente dal pontefice e di aver pregato insieme a lui per le sorti del suo ex compagno Vittorio Cecchi Gori, recentemente colpito da ischemia e problemi cardiovascolari. Queste sono state le dichiarazioni di Valeria Marini su papa Bergoglio: "Adoro questo Pontefice, è capace di illuminare chi ha la fede e di rendere ancora più semplice avvicinarsi alla preghiera". Oltre alla preghiera, ovviamente, Valeria Marini si affida anche alla bravura dei medici che si stanno occupando del produttore cinematografico. L'attrice ha dichiarato che il momento critico, oramai, è alle spalle e non ha nascosto un moderatissimo ottimismo: "I medici hanno detto che ha superato il momento critico e spero tanto che migliori sempre di più".

LE CONDIZIONI DI SALUTE DI VITTORIO CECCHI GORI

Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori hanno avuto una lunga relazione che, tra alti e bassi, è durata all'incirca sei anni. L'attrice rimase anche incinta del produttore ma purtroppo ebbe un'interruzione spontanea di gravidanza. Il giorno in cui Cecchi Gori ha avvertito il malore, il 25 dicembre scorso, la showgirl aveva dichiarato di aver provato a contattarlo telefonicamente più e più volte, senza riuscirci. Da lì, è scattato l'allarme. Valeria Marini ha fornito anche degli aggiornamenti per quanto concerne le condizioni di salute attuali del produttore fiorentino: "Sta meglio, si riprenderà sono fiduciosa. Vado a trovarlo in ospedale". E' scontato sottolineare che Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori abbiano mantenuto un ottimo rapporto anche dopo la fine della loro lunga storia d'amore. Ricordiamo che l'attrice di origini sarde restò al fianco di Cecchi Gori anche durante i problemi giudiziari che il produttore dovette affrontare verso la fine degli anni '90.

