Vittorio Cecchi Gori a Ballando con le Stelle?/ Trattative in corso prima del malore

Vittorio Cecchi Gori a Ballando con le Stelle? Secondo le ultime indiscrezioni sembra proprio che le trattative erano in corso poco prima del malore, ecco le novità

05 gennaio 2018 Hedda Hopper

Vittorio Cecchi Gori

Vittorio Cecchi Gori a Ballando con le Stelle? Già nei giorni scorsi si era parlato di questa possibilità e oggi si torna a fare lo stesso con le ultime indiscrezioni arrivate sul malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. Ad alzare il velo sulle presunte trattative del produttore toscano con l'entourage di Milly Carlucci per la partecipazione alla prossima edizione di Ballando Con le Stelle è Novella 2000 che nel suo nuovo numero rivela interessanti dettagli. Secondo il settimanale quel 24 dicembre pomeriggio, Vittorio Cecchi Gori era seduto ad un tavolo di un bar in Piazza San Lorenzo in Lucina in compagnia dell'amico e dottore marito di Milly Carlucci. I due si sono incontrati non solo come amici ma il marito della conduttrice era stato "mandato" a tastare il terreno per un'eventuale partecipazione del produttore cinematografico al programma che dovrebbe tornare in onda in primavera su Rai1.

L'INDISCREZIONI SULL'INCONTRO PRIMA DEL MALORE

Il settimanale scrive: "Milly Carlucci voleva convincere Cecchi Gori a partecipare come concorrente a Ballando con le stelle e aveva mandato il marito, amico di Vittorio, in avanscoperta. A quel punto un amico in comune, docente del Policlinico Gemelli, il professore Alfredo Pontecorvi, si è avvicinato solo per salutare ma ha notato che qualcosa non andava: "Ma non vedete che quest'uomo sta male? Portatelo subito al Gemelli'. Anche il medico che era con lui pare non se ne fosse reso conto, tanto che non ha chiamato un'ambulanza, ma lo ha fatto camminare alla sua auto. Una volta al Gemelli, Vittorio Cecchi Gori è stato male, entrando addirittura in coma". Il resto della storia lo conosciamo così come è noto il fatto che Cecchi Gori è fuori pericolo ma sicuramente, almeno sembra, non parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.

© Riproduzione Riservata.