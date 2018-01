ALICE IN WONDERLAND/ Su Rai 2 il film con Mia Wasikowska e Johnny Depp (oggi, 6 gennaio 2018)

Alice in Wonderland, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Mia Wasikowska e Johnny Depp, alla regia Tim Burton. La trama del film nel dettaglio.

06 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Rai 2

NEL CAST MIA WASIKOWSKA

Il film Alice in Wonderland va in onda su Rai 2 oggi, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 21.05. Una pellicola uscita nel 2010 e prodotta grazie alla collaborazione tra la Walt Disney Pictures, e la Tim Burton Productions, casa di produzione che appartiene al regista Tim Burton. La pellicola che si basa su un volume per ragazzi scritto da Lewis Carroll, in Italia è stata distribuita dalla stessa Walt Disney ed è ascrivile al genere delle commedie avventurose per bambini. Buono il cast di attori tra di essi i ruoli principali sono detenuti da Mia Wasikowska e Johnny Depp, con il grande attore americano che interpreta l’importante ruolo del cappellaio Matto. Il film, è stato già visionato parecchie volte dagli spettatori italiani e per questo non può essere ascritto alle prime televisive. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALICE IN WONDERLAND, LA TRAMA DEL FILM

La storia vede Alice che ormai ha dimenticato cosa avveniva nel famoso paese delle meraviglie, la ragazza, ha ormai dicianove anni e gli unici ricordi che possiede del passato sono quelli legati al suo amato genitore. Alice viene invitata ad una festa che, in realtà, è un’espediente perché la donna possa ricevere la proposta di matrimonio di un nobile inglese, tale Ascot, che si è invaghito della donna. La ragazza impaurita e in soggezione per la presenza di centinaia di persone che attendono la sua risposta decide di scappare immediatamente, seguendo il biancoconiglio, ma precipita in una ampia stanza e qui inizia a vivere delle fantastiche avventure che vedono la presenza di tutti i personaggi della celebre favoletta. Alice con la sua fuga suscita la rabbia della Regina Rossa, con la crudele regnante che impone ai suoi servitori di ritrovare la dolce ragazza. Alla fine delle avventure, la ragazza si ritrova a giocare a scacchi contro un crudele mostro, la vittoria di Alice porta alla decapitazione del mostro e alla vincita del bene sul male. Ritornata a casa sua, la ragazza decide di respingere la proposta di Ascot, il giovane è alquanto deluso in quanto seriamente innamorato di Alice, il padre di Ascot è invece contento del rifiuto stante l’offerta che fa alla donna di curare le sue spedizioni in Cina, cosa che Alice fa con molto piacere, non prima però di aver salutato tutti gli amici che l'hanno aiutata in quest'ennesima fantastica avventura.

© Riproduzione Riservata.