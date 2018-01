ASSO/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Edwige Fenech (oggi, 6 gennaio 2018)

Asso, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 6 gennaio 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Edwige Fenech e Renato Salvatori, alla regia Castellano e Pipolo. La trama del film nel dettaglio.

06 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ADRIANO CELENTANO

Il film Asso va in onda su Rete 4 oggi, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 16.40. Il pomeriggio dell'Epifania, viene allietato dalla commedia che è stata diretta da Castellano e Pipolo. Asso è stato girato nel 1981 e ha come protagonista il noto cantante Adriano Celentano, che in quegli anni si rese anche protagonista, come attore, di molti film. Celentano interpreta il ruolo del protagonista che tutti chiamano Asso per via della sua abilità con le carte, nel cast del film c'è anche Edwige Fenech che recita il ruolo di Silvia. Inoltre, figurano anche Renato Salvatori (Bretella) e Sylva Koscina (Enrichetta). Il film, prodotto da Mario e Vittorio Cecchi Gori, è stato girato in Itaia, tra Milano, Monza e Sanremo. Castellano e Pipolo è il nome d'arte di un'affiatata coppia di registi che insieme hanno girato moltissimi lungometraggi. I loro veri nomi sono Franco Castellano e Giuseppe Moccia. Oltre ad aver diretto film per il cinema e la televisione (ricordiamo Il ragazzo di campagna, 1984, con Renato Pozzetto, e Il burbero nel 1986 ancora con Celentano), hanno anche diretto programmi come Fantastico e scritto numerose sceneggiature. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

ASSO, LA TRAMA DEL FILM

Asso è un abilissimo giocatore di carte, specializzato nel poker. Il giorno stesso in cui sposa la sua fidanzata Silvia, viene a sapere che in città c'è un altro giocatore abile quanto lui, chiamato il Marsigliese. Abbandona praticamente all'altare Silvia per andarsi ad incontrare con quello che ritiene un degno avversario. Lei lo lascia andare ma solo ad un patto, che quella sia la sua ultima partita. Asso giura, e vince. Ma, tornando verso casa, viene ucciso e muore. L'amore di Silvia però lo tramuta in un fantasma. Asso cerca allora di trovare per la sua sposa un altro uomo che possa farla sentire protetta e al sicuro ma non sarà un'impresa facile.

