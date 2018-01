Aida Yespica/ La showgirl confessa: "Con Geppy Lama è finita, ora inizia una nuova vita con mio figlio Aron"

Aida Yespica si racconta alle pagine del settimanale Oggi e svela: "Con Geppy Lama è finita, siamo rimasti amici. Ora inizia una nuova vita in America con mio figlio Aron".

06 gennaio 2018 Anna Montesano

È un periodo di vera rinascita per Aida Yespica, che ha da poche settimane concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip 2 dove si è fatta conoscere al pubblico in molte sfaccettature inedite. La showgirl venezuelana è in questi giorni in America, vicina a suo figlio Aron che ha trascorso il Natale lì con il papà Matteo Ferrari. "Sono tornata in Italia per lavorare, anche se stare lontano da mio figlio è stato difficile. Ma l’ho fatto anche per lui, sapendo che era coccolato dall’amore del padre. - ha confessato la Yespica nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, dove svela di essere pronta a cambiare vita - Ora però è arrivato il momento di iniziare a una nuova vita con Aron, qui". Il figlio è stato diversi mesi in Florida insieme al papà infatti ma la Yespica ci tiene a precisare: "Ma ho contribuito al suo mantenimento. E’ giusto che una madre abbia la possibilità di crearsi una propria indipendenza economica e abbia la soddisfazione di mantenere il proprio figlio al pari del padre".

AIDA YESPICA: "IO E GEPPY SIAMO RIMASTI AMICI"

Aida è consapevole di aver fatto molti errori, soprattutto in amore, ed è per questo che ha deciso di cambiare anche in questo senso: "Mi è capitato spesso di fallire in amore e di sbagliare, certo. - ammette - Oggi so che non voglio più farlo. Non ho più paura di stare da sola. Prima di tutto ci siamo io e mio figlio". In merito infine alla storia con Giuseppe Lama, detto Geppy, del quale spesso ha parlato nella Casa del GF Vip 2, Aida mette un punto: "Siamo rimasti amici, oggi abbiamo un rapporto maturo di chi si è voluto bene. In passato ho imparato sulla mia pelle che fare la guerra e non parlarsi più dopo una storia d’amore è un errore. Se ci sono le basi e se le persone sono mature, il rapporto di amicizia si può salvare. La storia tra di noi è finita" conclude la showgirl.

