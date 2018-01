Ana è morta / Il segreto anticipazioni febbraio: la bimba di Julieta perde la vita in un incendio

Ana è morta, Il Segreto: anticipazioni febbraio. La bimba di Julieta perderà la vita nell'incendio appiccato da Prudencio per conto di donna Francisca sulle terre occupate abusivamente.

06 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Ana è morta, Il Segreto

Le anticipazioni de Il Segreto che ci portano addirittura alle puntate di febbraio ci fanno scoprire qualcosa di clamoroso. Pare infatti addirittura che morirà Ana. Proprio nel giorno dell'incendio pensato da Prudencio per liberare le case occupate la bimba inizierà a stare male. Julieta la affiderà a sua nonna per andare poi a comprare con Saul alla Puebla i farmaci per farle passare la febbre alta che l'ha colpita. Julieta tornata sul luogo dell'incendio troverà la bimba senza vita per il fumo ingerito. La bimba infatti era rimasta bloccata proprio dai detriti causati dall'incendio e Prudencio, che aveva provato a salvare tutti e metterli in sicurezza, non era riuscito a fare quello che sarebbe stato necessario per portare in salvo la piccola Ana. Una morte inaspettata che lascerà tutti senza parole e che creerà sicuramente commozione nel pubblico de Il Segreto che si è dimostrato molto spesso emotivo.

TANTE NOVITÀ A BREVE

Il Segreto è pronto a stupirci ancora con tantissime novità che dovrebbero travolgere il pubblico nelle prossime settimane. Le anticipazioni per il mese di febbraio sono addirittura sconvolgenti. Tra i protagonisti salirà in cattedra Prudencio che non riuscirà a gestire la gelosia accumulata nei confronti di suo fratello. Questi scatenerà l'ira di donna Francisca, rivelandole che alcune abitazioni dei Montenegro sono state occupate da Julieta e altri clandestini visto la loro inagibilità. Sarà folle la proposta proprio di Prudencio che scatenerà la donna a provocare un incendio doloso delle terre che ospitano proprio le abitazioni in questione. La situazione però sarà ancora più elaborata perché donna Francisca sarà convinta a pensare di proporre anche un indennizzo ai malcapitati per evitare di essere scoperta e accusata per l'incendio in questione. Verrà coinvolto in questo anche Mauricio con donna Francisca che però vorrà evitare almeno spargimento di sangue.

